Attualmente in forza al Bayern Monaco, Upamecano ha avuto una carriera in continua ascesa che ha attratto l’attenzione dei maggiori club e allenatori del mondo. Questo articolo esplora in dettaglio la sua carriera.

La scoperta della Red Bull

Dayotchanculle Oswald Upamecano è nato il 27 ottobre 1998 a Évreux, in Francia. Di origini bissau-guineane, Upamecano è cresciuto in un ambiente multiculturale. All’età di 15 anni, è entrato a far parte dell’accademia del Valenciennes, una delle fucine di talenti francesi, prima di tentare un’esperienza all’estero per fare il salto di qualità della propria carriera. La scommessa è stata vinta perché nel 2015, all’età di 16 anni, Upamecano si è trasferito al Red Bull Salisburgo, uno dei club europei più noti per la capacità di sviluppare giovani talenti.

Upamecano ha iniziato giocando con la squadra satellite del Salisburgo, il Liefering, ma ben presto ha dimostrato di essere pronto per il salto nella prima squadra. Con il Salisburgo, ha avuto l’opportunità di competere a livello europeo, partecipando a competizioni come l’Europa League e accumulando esperienza internazionale. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

BOCHUM, GERMANY – OCTOBER 27: Dayot Upamecano of FC Bayern Munchen applauds after the Bundesliga match between VfL Bochum 1848 and FC Bayern Munchen at Vonovia Ruhrstadion on October 27, 2024 in Bochum, Germany. (Photo by Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images)

Nel gennaio 2017 Upamecano ha fatto un altro passo importante trasferendosi al RB Lipsia in Bundesliga, sempre all’interno della “famiglia” Red Bull. Al Lipsia, sotto la guida di allenatori come Ralph Hasenhüttl e Julian Nagelsmann, il difensore ha avuto la possibilità di sviluppare ulteriormente il proprio gioco e di adattarsi a un campionato di alto livello come la Bundesliga.

In Germania il francese ha dimostrato fin da subito le sue qualità, diventando uno dei pilastri della difesa del Lipsia. Le sue prestazioni sono state caratterizzate da un mix di fisicità, velocità e abilità nel gioco aereo, che gli hanno permesso di fronteggiare con successo alcuni dei migliori attaccanti della Bundesliga. Con il Lipsia, ha raggiunto anche importanti traguardi europei, contribuendo alla storica semifinale di Champions League nel 2020.

La svolta al Bayern Monaco

Nell’estate del 2021 Upamecano si è trasferito al Bayern Monaco, uno dei club più prestigiosi al mondo, per una cifra vicina ai 42,5 milioni di euro. L’arrivo al Bayern ha rappresentato un passo importante nella sua carriera, offrendogli l’opportunità di competere per titoli nazionali e internazionali e di continuare a crescere sotto la guida di un allenatore come Julian Nagelsmann, con il quale aveva già lavorato al Lipsia. Upamecano ha iniziato la sua carriera al Bayern Monaco con grandi aspettative, dopo essersi distinto come uno dei migliori giovani difensori della Bundesliga e un punto fermo per il Lipsia. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Il Bayern lo ha acquistato in parte per compensare le partenze di difensori chiave come David Alaba e Jerome Boateng. L’arrivo di Upamecano ha rappresentato un passo significativo sia per il giocatore, che ha avuto modo di confrontarsi con uno dei club più prestigiosi al mondo, sia per il Bayern, alla ricerca di un difensore giovane, fisico e tecnicamente capace di gestire la fase di costruzione della squadra. Il centrale ha trovato un ambiente altamente competitivo e una squadra con grandi aspettative.

La pressione e le aspettative sono aumentate, ma il giovane difensore ha saputo adattarsi, dimostrando di essere all’altezza del livello richiesto. Attualmente percepisce un ingaggio di 10 milioni di euro netti a stagione, con un contratto fino al giugno del 2026.

Caratteristiche tecniche e tattiche

Nel Bayern Monaco Upamecano è stato impiegato principalmente come difensore centrale nella linea a quattro difensiva, un sistema che richiede grande capacità di lettura del gioco e velocità nel recupero. Grazie alla sua rapidità, è in grado di coprire una grande porzione di campo e di intervenire efficacemente sui lanci lunghi o in situazioni di contropiede. Questo lo rende particolarmente utile per il Bayern, che spesso gioca con una linea difensiva alta per esercitare una pressione costante sugli avversari. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

BOCHUM, GERMANY – OCTOBER 27: Dayot Upamecano of FC Bayern Munchen dribbles with the ball during the Bundesliga match between VfL Bochum 1848 and FC Bayern Munchen at Vonovia Ruhrstadion on October 27, 2024 in Bochum, Germany. (Photo by Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images)

Uno degli aspetti più apprezzati del gioco di Upamecano è la sua capacità di impostare l’azione dal basso. Il Bayern è noto per la costruzione di gioco organizzata, con i difensori centrali che fungono da primi registi. Upamecano ha dimostrato di poter offrire prestazioni di altissimo livello, ma deve ancora migliorare nella costanza. In alcuni momenti, soprattutto nelle partite di grande pressione, può commettere errori di concentrazione.

Upamecano con la Francia

Oltre ai successi nei club, Upamecano è stato convocato nella Nazionale francese, dove ha avuto modo di mettersi in mostra accanto a difensori esperti e di alto livello. La sua prima convocazione nella Nazionale maggiore è avvenuta nel 2020, e da allora è diventato una presenza regolare, soprattutto grazie alle sue prestazioni convincenti con il Lipsia e il Bayern. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

MUNICH, GERMANY – NOVEMBER 02: Dayot Upamecano of FC Bayern München runs with the ball during the Bundesliga match between FC Bayern München and 1. FC Union Berlin at Allianz Arena on November 02, 2024 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

In Nazionale, Upamecano ha la possibilità di giocare sotto la guida di Didier Deschamps, uno degli allenatori più esperti e rispettati a livello internazionale. Con i Bleus, ha dimostrato di sapersi adattare anche a un contesto tattico diverso, contribuendo con la sua forza fisica e la sua abilità nel gioco aereo e giocandosi il posto da titolare con Koundé e Lucas Hernandez nella Nazionale transalpina.

Leggi anche