Declan Rice è un mediano di sostanza dell’Arsenal e della Nazionale inglese. Vicecampione d’Europa nel 2021 – sconfitto contro l’Italia – e nel 2024 – sconfitto contro la Spagna. La principale caratteristica di Declan Rice è la sua fisicità abbinata a una naturale predisposizione al sacrificio. Ripiegamenti difensivi e volontà costante di aiutare i propri compagni di squadra lo rendono uno dei giocatori con lo spirito di abnegazione più evidente. A centrocampo, oltre che al ruolo di mediano, può fare anche la mezzala in uno schieramento a tre. Ma andiamo a scoprire di più su Declan Rice: talento e sicurezza per l’Arsenal e l’Inghilterra. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

(Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Gli inizi

Declan Rice nasce a Londra il 14 gennaio 1999. I suoi genitori, Sean e Teresa Rice, lo crescono a Kingston upon Thames. I suoi nonni paterni sono originari di Douglas, nella contea di Cork, in Irlanda. Il giovane Declan mostra subito una forte passione per lo sport, in particolare per il calcio. Nel 2006 entra a far parte dell’accademia del Chelsea, all’età di sette anni. Nel 2013, dopo essere stato scartato all’età di 14 anni, passa alle giovanili del West Ham United dopo un periodo di prova in primavera.

Trevor Bumstead, allenatore dell’Academy del West Ham United, lo apprezza per la sua determinazione e la sua tenacia, che portano Rice a vincere la Premier League Cup nel 2016 con l’under 21 e la Premier League 2 Division 2 nel 2020 con l’under 23. Nel dicembre 2015, Rice firma il suo primo contratto da professionista con gli Hammers. Il suo debutto in prima squadra avviene invece nel 2016, durante l’ultima giornata della stagione di Premier League contro il Burnley.

Il West Ham

A partire dal 2018 la sua presenza al West Ham inizia a diventare una cosa seria. Nell’aprile dello stesso anno viene nominato secondo classificato per il premio Hammer of the Year 2017-18 dietro a Marko Arnautovic e a dicembre colleziona la sua 50esima presenza con la maglia della squadra londinese. Nel gennaio del 2019 firma il suo primo gol in Premier League e viene anche nominato man of the match nella vittoria per 1-0 contro l’Arsenal. Al termine della stagione viene eletto giocatore dell’anno, vince il premio per la prestazione individuale della stagione e viene anche nominato Young Hammer of the Year per la terza stagione consecutiva.

Nel dicembre del 2019 indossa per la prima volta la fascia di capitano del West Ham, all’età di 20 anni. Nella stagione 2019-20 Rice gioca ogni singolo minuto di tutte le 38 partite di campionato della sua squadra. Diventa uno dei primi cinque giocatori della Premier League per intercetti e contrasti. Nel 2020, è Hammer of the Year per la prima volta. Il 16 settembre 2021 è il giorno del suo debutto europeo in cui segna anche il suo primo gol nella vittoria per 2-0 in una trasferta di Europa League contro la Dinamo Zagabria. Nel maggio 2022 viene nominato Hammer of the Year per la seconda volta è viene inserito nella squadra dell’anno della UEFA Europa League 2021-2022. Rice viene quindi nominato capitano del West Ham e al termine della stagione successiva – il 7 giugno 2023 – vince la Conference League in finale contro la Fiorentina.

(Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

L’Arsenal

Nell’estate del 2023 Rice si trasferisce all’Arsenal in un’operazione da oltre 116 milioni di euro: il decimo trasferimento più costoso di sempre e il più costoso nella storia dei londinesi. Debutta nella partita di FA Community Shield contro il Manchester City, vinta ai rigori per 4-1. La sua prima in Premier League con la maglia dei Gunners invece è una vittoria per 2-1 in casa contro il Nottingham Forest. A settembre segna il suo primo gol per l’Arsenal nella vittoria per 3-2 contro il Manchester United. Viene eletto miglior giocatore maschile della FIFA in base alle sue prestazioni sia con i club londinesi che con la nazionale.

Il tecnico dei Gunners Mikel Arteta ha mostrato entusiasmo per l’arrivo di Rice fin dal primo giorno: “Ha le qualità fisiche che ci mancano da un po’, ecco perché abbiamo dovuto fare quello che dovevamo fare per prenderlo, perché è davvero importante per noi. Qualche tempo fa abbiamo parlato di giocatori che potrebbero completarsi a vicenda, darci più flessibilità, più profondità e più qualità e portare una fame vincente nella squadra con giocatori che vogliono davvero spingersi a un livello diverso. Lo vedo come un faro, illuminerà gli altri, migliorerà gli altri e migliorerà la squadra. Il modo in cui parla, l’ambizione che ha e la passione per il gioco è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno“.

La Nazionale

Declan Rice inizia a rappresentare la Nazionale irlandese, essendo in possesso del passaporto grazie alle origini dei nonni, nati a Cork. Nel marzo del 2018 debutta con la nazionale maggiore nell’amichevole persa per 1-0 contro la Turchia. Gioca da titolare altre due amichevoli, una con la Francia e una contro gli Stati Uniti. Quello stesso anno iniziano a uscire alcune notizie su presunti contatti tra il giocatore e la nazionale inglese.

Il comportamento non viene visto di buon occhio dal commissario tecnico irlandese e porta all’inevitabile rottura tra le parti. A partire dal 2019 Rice si dichiara convocabile per l’Inghilterra e il 22 marzo debutta con i Tre Leoni in occasione del 5-0 contro la Repubblica Ceca. Nel 2021 viene convocato per gli Europei e gioca ogni partita del torneo, fino alla finale persa ai rigori contro l’Italia. Nel 2022 gioca da titolare tutte le partite nel Mondiale in Qatar, fino alla sconfitta contro la Francia ai quarti di finale. Anche nel 2024 è protagonista, ma agli Europei in Germania viene sconfitto ancora una volta in finale, questa volta dalla Spagna.

