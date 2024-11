João Cancelo è un giocatore che ha saputo conquistarsi un posto tra i migliori terzini al mondo grazie al suo talento puro, alla sua versatilità e alla sua capacità di adattarsi ai diversi stili di gioco.

Il vivaio del Benfica e il prestito

João Cancelo nasce il 27 maggio 1994 a Barreiro, un piccolo comune portoghese situato nella regione di Setúbal. La sua carriera calcistica prende avvio nei vivai delle squadre locali, ma è al Benfica che la sua carriera decolla. Inizialmente, però, il percorso non è facile, e Cancelo deve lottare per farsi spazio in una squadra molto competitiva. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Nel 2012 entra a far parte dell’Academia di Benfica, uno dei vivai più produttivi del calcio europeo, dove sviluppa le sue qualità tecniche e fisiche. Il suo talento emerge rapidamente, tanto che viene presto aggregato alla prima squadra, anche se il vero salto verso la fama avviene quando, nel 2014, viene ceduto in prestito al Valencia. La decisione di mandarlo in prestito è frutto della volontà di dargli maggiore spazio e permettergli di crescere ulteriormente. In Spagna Cancelo trova un palcoscenico ideale per svilupparsi come difensore, mostrando le sue doti nella Liga.

L’esperienza in Serie A

Il 2017 segna una tappa fondamentale nella carriera di Cancelo. Dopo un anno di prestito al Valencia, il difensore portoghese viene acquistato dagli spagnoli e subito girato in prestito all’Inter. Durante questa esperienza in Serie A, il terzino inizia a farsi notare grazie alla sua capacità di spingere lungo la fascia e al suo approccio dinamico al gioco. In breve tempo, conquista la fiducia del tecnico Luciano Spalletti, che lo schiera come terzino destro, ruolo in cui si mette in luce per la sua velocità e la capacità di fornire assist. L’Inter, tuttavia, non esercita l’opzione di riscatto al termine della stagione, ma il suo rendimento non passa inosservato. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Nel 2018 il destino di Cancelo prende una piega decisiva: la Juventus, club dominante della Serie A, decide di acquistarlo dal Valencia per una cifra che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Con l’arrivo alla Vecchia Signora, il portoghese entra in una nuova dimensione, dove le sue qualità sono finalmente messe al servizio di una squadra che punta a vincere in Italia e in Europa.

Sotto la guida di Massimiliano Allegri, diventa uno dei punti di forza della Juventus, alternandosi tra il ruolo di terzino destro e sinistro. Durante la stagione 2018-2019, Cancelo si guadagna una reputazione come uno dei migliori terzini d’Europa, tanto da attirare l’attenzione dei top club internazionali.

Al servizio di Guardiola

Il vero salto nel panorama internazionale avviene nel 2019, quando il Manchester City di Pep Guardiola si fa avanti per acquistare l’ex Benfica. Il club inglese, con una visione ambiziosa, decide di investire circa 65 milioni di euro per portare il portoghese in Premier League. A Manchester, il ragazzo si inserisce perfettamente nel sistema di gioco di Guardiola, che predilige un possesso palla ad alta intensità e un gioco offensivo da parte dei terzini. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

TOKYO, JAPAN – JULY 23: Joao Cancelo of Manchester City in action during the preseason friendly match between Manchester City and Yokohama F.Marinos at National Stadium on July 23, 2023 in Tokyo, Japan. (Photo by Koji Watanabe/Getty Images)

Cancelo esplode definitivamente come uno degli esterni più completi del panorama mondiale. La sua capacità di attaccare e difendere, unita a una grande visione di gioco, gli permettono di essere utilizzato anche come esterno di centrocampo o addirittura come difensore centrale in alcune circostanze. Spesso Guardiola gli chiede di tagliare il campo per accentrarsi, ridefinendo le caratteristiche tradizionali dell’esterno basso.

Il periodo al Manchester City rappresenta il punto culminante della sua carriera, con Cancelo che conquista numerosi trofei, tra cui la Premier League, la FA Cup e la Carabao Cup.

Destinazione Arabia Saudita

Il 2023, però, segna un cambiamento significativo: nonostante il suo successo, non trova più spazio nel progetto di Guardiola, che lo manda in prestito al Bayern Monaco per sei mesi. In Germania Cancelo continua a brillare, aggiungendo esperienza e qualità al reparto difensivo dei bavaresi. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

MUNICH, GERMANY – APRIL 19: Joao Cancelo of FC Bayern Muenchen in action during the UEFA Champions League quarterfinal second leg match between FC Bayern München and Manchester City at Allianz Arena on April 19, 2023 in Munich, Germany. (Photo by Danilo Di Giovanni/Getty Images)

Il passaggio successivo al Barcellona non si rivela fortunato e il ragazzo decide quindi di accettare la ricca offerta di ingaggio proveniente dall’Arabia Saudita, in particolar modo dall’Al Hilal, che ha messo sul piatto un contratto triennale fino al 2027 a 15 milioni di euro all’anno. Cancelo ritrova nel club vecchie conoscenze del calcio europeo come Koulibaly, Milinkovic-Savic, Ruben Neves e Neymar.

Caratteristiche tecniche e tattiche

João Cancelo è un difensore moderno, il cui stile di gioco riflette le tendenze più avanzate del calcio europeo. La sua caratteristica principale è la versatilità: è in grado di giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra, adattandosi ai vari moduli tattici in cui è inserito. La sua abilità nei dribbling, unita a una tecnica di cross sopraffina, lo rende un pericolo costante in fase offensiva. Cancelo è anche dotato di un’ottima visione di gioco, che gli consente di lanciare assist precisi e di partecipare alla manovra di possesso. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Per quanto riguarda i successi, Cancelo ha vinto numerosi titoli, tra cui campionati nazionali in Portogallo (1), Inghilterra (3) e Germania (1), Italia (1) nonché competizioni come la FA Cup, la Carabao Cup, la Supercoppa Italiana e il Community Shield.

