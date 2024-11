Boubacar Kamara è un calciatore francese noto per il suo ruolo di centrocampista difensivo, anche se è in grado di giocare all’occorrenza come difensore centrale. Scopriamo insieme le caratteristiche tecniche e tattiche del talento dell’Aston Villa.

La formazione al Marsiglia

Boubacar Kamara è cresciuto nel cuore del quartiere La Soude di Marsiglia, dando i primi calci al pallone per le strade della città francese. Entrato nel settore giovanile dell’Olympique Marsiglia all’età di 5 anni, è sempre stato considerato un talento fuori dal comune. Con il passare degli anni, Kamara ha continuato a distinguersi per le sue doti tecniche e per l’intelligenza tattica, e ha scalato rapidamente le categorie giovanili del club.

Nel 2016, a soli 17 anni, Kamara ha fatto il suo debutto in prima squadra con il Marsiglia in una partita di Coupe de la Ligue contro il Sochaux. In seguito, ha continuato ad accumulare presenze e, pur non essendo un titolare fisso inizialmente, ha saputo approfittare delle opportunità offerte dagli allenatori per consolidarsi nella squadra.

BIRMINGHAM, ENGLAND – OCTOBER 30: Boubacar Kamara of Aston Villa back in action following a long injury during the Carabao Cup Fourth Round match between Aston Villa and Crystal Palace at Villa Park on October 30, 2024 in Birmingham, England. (Photo by Malcolm Couzens/Getty Images)

Nella stagione 2017-2018, Kamara ha iniziato a trovare maggiore spazio sotto la guida dell’allenatore Rudi Garcia. La sua versatilità lo rendeva un’opzione preziosa sia come centrocampista difensivo che come difensore centrale. Durante questa stagione, Kamara è emerso come uno dei prospetti migliori dell’intero campionato francese.

La stagione 2018-2019 è stata quella della consacrazione per Kamara. Il giovane ha trovato continuità nelle presenze e ha avuto un impatto importante nel gioco della squadra. Mentre nell’annata successiva, con l’allenatore André Villas-Boas, Kamara ha trovato continuità cercando di colmare le proprie lacune, soprattutto in ambito offensivo. Il giocatore ha contribuito in modo decisivo alla qualificazione del Marsiglia per la Champions League, dimostrando di essere pronto per competere ai massimi livelli.

Il trasferimento in Premier League

Nel 2022 Kamara ha deciso di affrontare una nuova sfida trasferendosi in Premier League, firmando per l'Aston Villa. Il suo passaggio in Inghilterra è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi che vedevano in lui un centrocampista difensivo di qualità, pronto a fare la differenza anche in un campionato così competitivo.

Boubacar Kamara è approdato all’Aston Villa nel 2022, segnando un passo importante nella sua carriera dopo essersi affermato come talento emergente all’Olympique Marsiglia. Il suo trasferimento in Premier League ha rappresentato una nuova sfida per il giocatore, che aveva già dimostrato qualità difensive e una grande versatilità durante la sua permanenza in Ligue 1. Arrivato a parametro zero, Kamara ha rapidamente guadagnato un ruolo fondamentale nel centrocampo dei “Villans”, contribuendo sia alla fase difensiva che alla costruzione del gioco. Inoltre, la conquista del quarto posto in Premier League al termine della stagione 2023/2024, ha regalato al club una storica qulificazione in Champions League, accendendo i riflettori sui talenti della squadra.

Caratteristiche tecniche

Kamara è particolarmente abile nell’interrompere le azioni avversarie grazie al suo senso della posizione e alla capacità di leggere il gioco. Nato come centrocampista difensivo, Kamara può anche essere utilizzato come difensore centrale. Questa caratteristica è stata particolarmente utile per l’Aston Villa, permettendo all’allenatore di utilizzarlo in più ruoli a seconda delle necessità della squadra. Con il suo fisico robusto e la sua resistenza atletica, Kamara è capace di affrontare le sfide fisiche della Premier League, che richiede un’intensità di gioco elevata e una grande forza nei contrasti. All’Aston Villa, Kamara è diventato un pilastro del centrocampo, garantendo equilibrio e stabilità alla squadra.

BIRMINGHAM, ENGLAND – OCTOBER 30: Boubacar Kamara of Aston Villa battles for possession with Daichi Kamada of Crystal Palace during the Carabao Cup Fourth Round match between Aston Villa and Crystal Palace at Villa Park on October 30, 2024 in Birmingham, England. (Photo by Aston Villa/Aston Villa FC via Getty Images)

Con l’arrivo di Unai Emery come allenatore dell’Aston Villa, Kamara ha trovato un tecnico che apprezza la sua capacità di interpretare diverse situazioni di gioco. Emery è noto per il suo approccio tattico e per la sua attenzione ai dettagli, e Kamara è perfetto per il tipo di gioco che il tecnico spagnolo vuole impostare. Emery ha sfruttato la versatilità di Kamara, utilizzandolo sia come mediano puro sia come centrocampista box-to-box, a seconda delle esigenze della partita.

