Presnel Kimpembe è uno dei migliori talenti difensivi sfornati dalla Francia negli ultimi anni. Gioca per il PSG e per la nazionale transalpina. Una struttura alta abbinata a movimenti agili, lo hanno confermato negli anni come garanzia della retroguardia. Mancino di piede, Kimpembe riesce a fare coesistere nel suo stile di gioco una buona tecnica, abilità con la palla al piede e allo stesso tempo una notevole forza fisica. Una struttura – la sua – che lo rende polivalente e aperto a diverse posizioni di campo. Oltre al ruolo di difensore centrale infatti, può interpretare anche quello di terzino sinistro. Ma andiamo a scoprire meglio la vita e la carriera di Presnel Kimpembe, il muro francese della Ligue 1. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Gli esordi

Presnel Kimpembe nasce a Beaumont-sur-Oise, il 13 agosto 1995, da padre congolese e madre afro-haitiana. Il nome gli viene dato dal nonno materno. Il luogo di nascita si trova nella regione della Val-d’Oise, a circa 60 km da Parigi. Cresce in una famiglia amorevole. Il padre, Isaac Kimpembe, e la madre haitiana non esitano a permettergli di intraprendere la carriera calcistica. Lo iscrivono all’AS Eragny, dove può iniziare a mettere in pratica la sua passione. Nel 2005 entra a far parte del centro di formazione del Paris Saint-Germain. Il suo debutto da professionista avviene con il club parigino il 17 ottobre 2014 contro il Lens, sostituendo Thiago Motta dopo 76 minuti nella vittoria in trasferta per 3-1.

Il Paris Saint-Germain

Il Paris Saint-Germain è indubbiamente il club della carriera di Kimpembe. Lo accoglie quando ha solamente 10 anni, facendolo crescere nel vivaio fino al debutto con la maglia della prima squadra, che avviene quasi dieci anni dopo. Tre anni dopo, nel febbraio del 2017, fa anche il suo debutto in Champions League nella vittoria per 4-0 contro il Barcellona. Due anni più tardi firma il suo primo gol con la maglia del PSG contro il Manchester United in trasferta all’Old Trafford. Nella Champions League 2019-20 è tra i protagonisti della scalata dei parigini verso la finale del torneo, persa per 1-0 contro il Bayern Monaco. Nel febbraio del 2022 segna il suo primo gol in Ligue 1 nella vittoria per 5-1 in trasferta contro il Lille.

Kimpembe e la Nazionale

La sua carriera internazionale inizia con la Repubblica Democratica del Congo il 12 ottobre 2014, quando gioca il match contro l’Austria Under 21 in un’amichevole internazionale. Ha poi cambiato la sua nazionalità in Francia, dove è nato. Il legame tra Kimpembe e la Nazionale francese inizia a margine delle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2018 contro Bulgaria e Paesi Bassi nell’ottobre del 2016, quando riceve la sua prima convocazione dopo il ritiro per infortunio di Eliaquim Mangala. Il debutto ufficiale avviene invece quasi due anni più tardi, nel marzo del 2018, in un’amichevole contro la Russia in cui prende il posto di Ousmane Dembélé nella vittoria finale per 3-1 in trasferta.

E’ tra i convocati di Deschamps al Mondiale 2018, torneo che la Francia vince e in cui Kimpembe fornisce il suo contributo con un totale di 90 minuti giocati nel match contro la Danimarca durante la fase a gironi. Agli Europei del 2020 (disputati nel 2021) è invece protagonista: gioca tutte e quattro le partite fino alla sconfitta con la Svizzera negli ottavi di finale. La Coppa del Mondo 2022 in Qatar gli va peggio: il 14 novembre è costretto a ritirarsi dal torneo per infortunio, venendo sostituito da Axel Disasi.

L’infortunio

Presnel Kimpembe incontra purtroppo anche la maledizione degli infortuni. Nel febbraio del 2023, in occasione di Psg-Marsiglia, in seguito a uno scontro di gioco rimedia rottura del tendine d’Achille. L’infortunio richiede un intervento chirurgico e arriva solo due settimane dopo il suo ritorno da un infortunio sempre al tendine d’Achille che lo aveva tenuto fuori per tre mesi.

Il processo di guarigione non procede secondo i canoni prestabiliti e quindi a dicembre è costretto a sottoporsi a un nuovo intervento. Il Paris Saint-Germain decide di esprimere solidarietà nei suoi confronti e gli rinnova il contratto in scadenza fino al 2026 nonostante l’assenza garantita dai campi per tutto il 2023-24. Al termine della stagione posta su Instagram per spiegare meglio ai tifosi l’entità del suo devastante infortunio: la foto ritrae la gamba ricucita dai punti di sutura vista da dietro.

Curiosità su Kimpembe

Kimpembe è sposato con Sarah Kimpembe, un’influencer che fa pubblicità a numerosi marchi sui social network. Insieme hanno due figli: Kayis, nato nell’ottobre 2017, e il fratellino Kahil, nato nel novembre 2019. Ha due cani che ama molto: Letty e Nala, di cui condivide spesso le foto sul suo account Instagram. Fuori dal campo, lavora molto sulla sua salute mentale, giocando ai videogiochi per sviluppare la mente strategica e guardando film per mantenere la calma durante i tornei più importanti.

Nel 2018, presta la sua voce al film d’animazione: Spider-Man, new generation. Il suo patrimonio netto non è conosciuto. Guadagna 670.000 euro al mese, esclusi i bonus e le sponsorizzazioni. Questo lo colloca nella top 10 dei calciatori che guadagnano di più in Ligue 1. E’ l’89esimo giocatore più pagato al mondo.

