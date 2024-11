Ruben dos Santos Gato Alves Dias, noto semplicemente come Ruben Dias, è un difensore centrale portoghese che gioca nel Manchester City e nella nazionale lusitana. In entrambe le formazioni è vice-capitano e leader spirituale oltre che tecnico. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Ruben Dias è considerato uno dei migliori difensori al mondo, impeccabile nella marcatura a uomo ed efficace negli anticipi. Grazie ai suoi 187 cm di altezza e 82 kg di peso vanta una forza fisica notevole, che lo rende competitivo nei contrasti e nel gioco aereo. Scopriamo di più su Ruben Dias, la muraglia portoghese e la leadership nel City.

I primi passi

Ruben Dias nasce il 14 maggio 1997 ad Amadora, una città in Portogallo nel distretto di Lisbona, dove trascorre la sua infanzia. La passione per il calcio è presente in lui fin da subito. Gioca a pallone ovunque può, per strada o in casa con il fratello Ivan, anche lui futuro calciatore professionista. Gioca nelle giovanili dell’Estrela Amadora e a 11 anni passa al Benfica. Dal 2008 al 2015 fa parte della squadra giovanile delle Aquile ed esordisce con la squadra B nel match di seconda serie portoghese contro il Chaves.

Il debutto con la prima squadra avviene invece nel 2017, in occasione della sconfitta per 2-1 in Primeira Liga sul campo del Boavista. Poco dopo esordisce anche in Champions League, nella partita persa 0-1 contro il Manchester Utd. Dopo aver soffiato il posto a due veterani come Luisão e Lisandro Lopez, conquista la titolarità e colleziona 24 presenze e 3 reti in stagione. La stagione successiva è quella della consacrazione e Dias viene eletto miglior giovane calciatore dell’anno della Primeira Liga.

Il Manchester City

Nella sessione di mercato estiva del 2020 Ruben Dias compie il grande salto e si trasferisce al Manchester City, che lo acquista per 68 milioni di euro più 3,6 di bonus. Il suo debutto in campionato avviene il 3 ottobre nella trasferta (1-1) contro il Leeds United. Nel febbraio 2021 segna la sua prima rete in Premier League, in occasione della vittoria interna per 2-1 contro il West Ham. La sua prima stagione con la maglia dei Citizens si conclude il bottino soddisfacente della Premier League e della Football League Cup.

Dias si afferma così come leader della difesa di Guardiola e viene anche eletto miglior giocatore del campionato. Il tecnico spagnolo stravede per lui e sottolinea così le sue uniche qualità: “Dias è un centrale che guida la linea difensiva e nel farlo aiuta gli altri a prendere buone decisioni, lo stesso accade in relazione ai centrocampisti […] è un giocatore capace di vivere ogni momento della partita […] essendo sempre concentrato su quello che deve fare e fa migliorare il suo compagno“.

La stagione successiva è un po’ più sfortunata a livello individuale, caratterizzata da due infortuni al bicipite femorale. Si rifà però ampiamente nell’annata 2022-23, in cui gioca praticamente ogni minuto a disposizione e vince da protagonista la prima storica Champions League del Manchester City, ottenuta grazie alla vittoria in finale per 1-0 contro l’Inter.

Decisivo anche con il Portogallo

Il primo contatto con la nazionale maggiore avviene con la convocazione ai Mondiali 2018 in Russia. Il suo debutto invece è nel 2-2 in amichevole contro la Tunisia. Alla Coppa del Mondo non gioca nessuna partita, ma dopo diventa titolare della selezione al fianco di Pepe, prendendo il posto di José Fonte. Viene convocato per la UEFA Nations League, dove gioca da titolare tutte le quattro gare del girone e le fasi finali, venendo nominato MVP della finale vinta dai lusitani contro i Paesi Bassi. Il 17 novembre 2020 segna le sue prime due reti in nazionale, realizzando una doppietta in Nations League, nella vittoria per 3-2 contro la Croazia. Ad Euro 2020 gioca tutte le partite, ma il Portogallo viene eliminato agli ottavi di finale dal Belgio. Ai Mondiali del 2022 in Qatar è ancora titolare e protagonista e, insieme ai suoi compagni, arriva fino ai quarti di finale del torneo, venendo eliminato dal Marocco.

La vita privata

Si pensa che Dias sia attualmente single, anche se di recente si è vociferato che stesse frequentando la star di Love Island, Arabella Chi. Nel 2022, il centravanti ha rotto con la popstar April Ivy dopo tre anni insieme. Il difensore portoghese non ama condividere dettagli personali ed è piuttosto riservato a riguardo. È attivo sui social media, dove posta soprattutto contenuti legati alla sua professione e alla sua vita quotidiana, ma senza entrare in profondità nella sua sfera privata​.

