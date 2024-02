Calciatori più pagati al mondo. Da qualche anno il mondo del calcio è cambiato. Oltre che uno sport è anche entertainment e soprattutto business. È così che i trasferimenti dei calciatori da un club all’altro fioccano milioni e milioni di euro, mentre gli stessi calciatori vengono pagati a peso d’oro. Le cifre attuali sono ormai fuori da ogni logica. (Continua…)

Calciatori più pagati al mondo: la classifica

La nota rivista Forbes ha stilato la classifica dei dieci calciatori più pagati al mondo. La rivista ha tenuto conto sia dello stipendio percepito dal calciatore dal club, sia degli altri ricavi derivanti da attività di testimonial, gettoni di presenza per le comparsate e dai vari business in cui gli sportivi hanno reinvestito i loro guadagni.

Al decimo posto figura Harry Kane, centravanti inglese passato dal Tottenham al Bayern Monaco, che per la stagione in corso ha guadagnato circa 36 milioni di euro. Nosto posto per Kevin De Bruyne, centrocampista campione del mondo con il Manchester City, che si è portato a casa circa 39 milioni di euro. Davanti troviamo Sadio Manè, uno dei tanti trasferitisi in Arabia, che ha guadagnato circa 52 milioni di euro. Settimo posto per Salah, attaccante del Liverpool, che ha portato a casa circa 53 milioni di euro. Sesto posto per Haaland, bomber del Manchester City, che ha guadagnato circa 58 milioni di euro. Al quinto posto, invece, troviamo Benzema, che ha guadagnato oltre 100 milioni di euro. (Continua nella pagina successiva…)