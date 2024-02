I 5 gol più belli nella storia del calcio

Cos’è un gol? Un “momento esclusivamente poetico” per Pasolini, “una rete che si gonfia di stupore, di gioia e di avvenire” per Caramagna, “un ricordo d’infanzia” secondo Valdano o addirittura “l’orgasmo del calcio”, come l’ha definito Eduardo Galeano. Qualunque definizione o semplice aggettivo vogliate associare al gol, esso resta una parte fondamentale del calcio. Realizzare un gol, anche il più inutile, è sempre un’emozione, soprattutto per il calciatore che lo realizza. Ci sono alcuni che, anziché realizzare dei semplici gol, hanno dipinto vere e proprie opere d’arte, entrate di diritto nella storia del calcio mondiale. (Continua…)

Da quando il calcio è stato inventato sono stati realizzati un numero inquantificabile di gol. È impossibile tenere il conto, visto che ogni settimana si giocano una miriade di incontri, tra campionati di massima categoria e dilettanti. Realizzare una classifica dei cinque gol più belli nella storia del calcio, dunque, è stato molto difficile e sicuramente ci saremo persi qualche prodezza che meritava senza ombra di dubbio il podio. In questa speciale classifica abbiamo elencato quelli che, secondo noi, hanno le carte in regola per entrare di diritto nella storia del calcio. Qualcuno è realmente entrato nella storia, assumendo la definizione di “Gol del secolo”. (Continua nella pagina successiva…)