Le cinque più belle wags della Serie A. Molte bambine sognano di sposare il propio principe azzurro e di vivere felici e contete nel loro amato castello. Negli ultimi anni, il principe azzurro non indossa più un mantello ed un cappello piumato, ma un paio di scarpini e una divisa sportiva. Sì, avete capito bene! I calciatori sono i nuovi principi azzurri e le loro principesse sono davvero delle bellissime donne che riescono a ricoprire più ruoli: sono mamme, donne in carriera e compagne di mille avventure. Scopriamo insieme chi sono le cinque più belle wags (Wives And Girlfriends ovvero “mogli e fidanzate” di sportivi famosi) della Serie A. (Continua a leggere dopo la foto)

Le cinque più belle wags della Serie A

WAGS è l’acronimo dell’inglese Wives And Girlfriends ovvero “mogli e fidanzate” di sportivi famosi, in particolare calciatori. È usato anche al singolare, WAG, per indicare una specifica partner di uno sportivo famoso. Che facciano le influencer o siano nel mondo della moda, sempre più risalto viene dato nel mondo dell’informazione alle figure femminili che si accompagnano con i protagonisti del nostro campionato. Tra le wags più amate dai tifosi italiani c’è sicuramente la compagna e futura moglie di La Joya, ovvero l’attacante della Roma Paulo Dybala. Il calciatore da anni è fidanzato con Oriana Sabatini: attrice, cantante e modella argentina. La ragazza nata nel 1996 a Buenos Aires. Il suo primo lavoro come modella è stato all’età di 13 anni. Ha iniziato a lavorare in televisione nel 2011, ottenendo un piccolo ruolo nella telenovela Porque te quiero así. Il suo primo ruolo importante è arrivato a fine 2012, quando ha partecipato a un casting con Cris Morena che l’ha scelta come protagonista nella serie Aliados; grazie a questo ruolo ha vinto anche il premio ‘miglior rivelazione’ ai Kids Choice Awards Argentina nel 2013 e quello di ‘migliore attrice’ nel 2014. Nel 2017 ha iniziato la sua carriera da solista con il nome di Oriana e l’uscita del primo singolo, Love Me Down Easy, che ha riscosso molto successo in Argentina. Il 5 luglio ha aperto il Dangerous Woman Tour di Ariana Grande, mentre il 14 e 15 novembre ha aperto il A Head Full of Dreams Tour dei Coldplay. Nel 2018 Oriana si è esibita al festival musicale Lollapalooza Argentina, condividendo il palco con i Red Hot Chili Peppers. Ad ottobre 2019 è uscito il suo singolo El Ultimo Tango, mentre a febbraio 2020 ha pubblicato Luna Llena.

