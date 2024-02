“Vergognati”. Cuadrado insultato sui social dopo Inter-Juve: cos’è successo

Inter-Juve non poteva non lasciare strascichi. Sul web c’è chi grida al complotto per una stretta di mano tra Barella e il direttore di gara e chi invece se la prende con Cuadrado. L’esterno nerazzurro, come tutti sappiamo, è stato un calciatore della Juventus e per questo motivo è stato preso di mira sui social dai tifosi bianconeri. (Continua…)

L’Inter batte la Juve e tenta la volata solitaria

Il Derby d’Italia se lo aggiudica l’Inter di Simone Inzaghi. Alla squadra nerazzurra basta un autogol sfortunato di Federico Gatti per battere la squadra bianconera e conquistare tre punti fondamentali nella lotta per lo scudetto. La squadra di Simone Inzaghi adesso vola a più quattro sugli avversari ed ha una partita da recuperare. La Juventus ci ha provato, ma ha trovato di fronte una difesa ben collaudato, con un Pavard in stato di grazia. È del francese l’assist in rovesciata – non assegnato – per l’autogol di Gatti. Il difensore bianconero, nel tentativo di difendere la sfera dall’arrivo di Thuram, ha depositato la palla alle spalle di Szczesny. (Continua…)

Cuadrado festeggia sui social

Subito dopo la vittoria contro la Juventus, molti calciatori dell’Inter hanno festeggiato sui social. Tra questi spunta Cuadrado, ex di turno. L’esterno colombiano ha scritto: “Vamos Inter, complimenti raga“. Il calciatore ieri non risultava tra i convocati perchè infortunato. Cuadrado si è dunque goduto la partita dal divano e subito dopo ha postato sui social. I suoi festeggiamenti, però, sono stati presi di mira dai suoi ex tifosi. (Continua…)

Cuadrado insultato sui social

I festeggiamenti social di Cuadrado non sono stati digeriti dai tifosi della Juventus. L’esterno colombiano, come sappiamo, è stato un calciatore della squadra bianconera. Qualcuno allora sui social gli ha scritto: “Ma non hai vergogna?“. Qualcun altro invece ha tenuto a precisare: “Ricordati che quello che hai vinto lo hai vinto con noi, vergognati“. Qualcun altro ancora ha voluto sottolineare lo scarso minutaggio in stagione del calciatore: “Stai zitto che non giochi una partita da un secolo“. Qualche altro commento non possiamo riportarlo perchè risulta abbastanza volgare.