Camano, agente di Lautaro Martinez, predica la calma. L’accordo non è ancora stato trovato anche se non sembra essere in discussione il rinnovo.

Continuano i dialoghi per il rinnovo del contratto di Lautaro Martinez. L’Inter vuole chiudere al più presto per evitare l’inserimento di altre big europee, soprattutto del Manchester United e del Barcellona. Tra le parti però non è ancora stato trovato un accordo. L’argentino è un punto fermo e Simone Inzaghi non può farne a meno, come dimostrato anche alla finale di Supercoppa Italiana vinta contro il Napoli di Mazzarri. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Lautaro Martinez si toglie la maglia per esultare dopo il gol (Photo by Mattia Pistoia – Inter/Inter via Getty Images)

“Lautaro è arrivato che era un ragazzo ed cresciuto tanto: oggi è un giocatore fatto, è il capitano, ha due anni e mezzo di contratto, c’è tanto tempo per parlare, però trattiamo. Oggi il focus è fare alla grande in serie A e in Champions. Ora l’importante è la squadra, il momento, e lui è felice” ha dichiarato l’agente dell’attaccante.

L’offerta sul piatto

Non dovrebbero esserci problemi per il rinnovo anche perché il procuratore ha più volte riaffermato la volontà del giocatore di rimanere a Milano. Vanno tuttavia limati alcuni dettagli: l’Inter per ora ha offerto 7 milioni di euro a stagione, mentre Lautaro ne chiede 8 più dei bonus legati a obiettivi personali e di squadra. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Lautaro Martinez guarda verso la panchina dopo il gol (Photo by Francesco Scaccianoce/Getty Images)

“Lautaro è a livelli altissimi, poi trovare un accordo non è facile, ci sono tanti aspetti di cui discutere. Oggi non c’è ancora un accordo reale, stiamo tranquilli e parliamo con l’Inter con costanza” ha chiuso Alejandro Camano a Radio Sportiva.

