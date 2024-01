Home | Ferrari, rinnovo per Leclerc: i dettagli

Adesso è ufficiale: Charles Leclerc continuerà ad essere un pilota Ferrari. Nella giornata di oggi infatti la scuderia di Maranello ha ufficializzato il prolungamento di contratto del pilota monegasco: si tratta di un accordo pluriennale, dalla durata non specificata ma si pensa ad un triennale, che augurerà così la sesta stagione alla guida del “Cavallino” per Leclerc.

Una bella notizia alla vigilia del nuovo campionato mondiale che avrà inizio il prossimo 2 marzo con il GP del Bahrain, mentre la nuova monoposto griffata Ferari verrà presentata il 13 febbraio. Grande soddisfazione per Leclerc, entrato a far parte dell’Academy nel 2016, è ora il volto della scuderia e lo sarà anche in futuro. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leclerc e Sainz si confrontano sulle strategie Ferrari per il GP del Canada (Photo by Kym Illman/Getty Images)

Questione di giorni e la Ferrari dovrebbe annunciare anche il rinnovo per Carlos Sainz, a Maranello dal 2021, che insieme a Leclerc compone la coppia di ferraristi più giovane dal 1968. “Il legame di Charles con la Scuderia va oltre quello di un pilota con il suo team – ha detto il team principal Fred Vasseur -. Siamo determinati a dare a Charles una vettura vincente e so che la sua decisione e il suo impegno saranno elementi che potranno fare la differenza per i traguardi che vogliamo raggiungere”.