Mattia Binotto torna in F1 con Audi. Prima ancora del debutto in Formula 1 previsto tra due stagioni (2026), la casa dei Quattro Anelli ha effettuato un importante cambio ai vertici operativi. Audi ha infatti nominato Mattia Binotto, ex Team Principal della Ferrari, come Responsabile Tecnico e Operativo del proprio progetto con effetto quasi immediato.

BREAKING: Former Ferrari team principal Mattia Binotto returns to F1 with Audi 🚨



His arrival comes with both Kick Sauber CEO Andreas Seidl and Oliver Hoffmann, previously its chairman of the board of directors, leaving the project.



FULL STORY: https://t.co/xjCWUcDD3A pic.twitter.com/DcRfAcS8Jx — Autosport (@autosport) July 23, 2024

Il top manager italo-svizzero, che ha lasciato Maranello alla fine del 2022, è stato designato come Chief Operating Officer e Chief Technical Officer e inizierà il suo incarico giovedì 1° agosto. Binotto riporterà direttamente al Consiglio di Amministrazione di Sauber Motorsport AG. Contemporaneamente, lasciano il progetto Andreas Seidl, CEO di Sauber Motorsport AG e Sauber Technologies (ex Team Principal McLaren), e Oliver Hoffmann, ex Presidente dei Consigli di Amministrazione di tutte le società Sauber. Gernot Doellner assumerà in futuro la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sauber Motorsport AG.