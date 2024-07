GP Ungheria doppietta McLaren, prima vittoria in carriera per Piastri. E’ un ritorno alla vittoria trionfale per la McLaren, con Oscar Piastri che ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera davanti a Norris, partito in pole position. Durante la gara, però, ci sono stati momenti intensi nel box: Norris ha perso la leadership al via contro il suo compagno di squadra, ma è riuscito a riprendersi la testa grazie a una strategia favorevole, cedendo infine la vittoria a tre giri dal termine.

A first McLaren one-two for three years! 🧡#F1 #HungarianGP @McLarenF1 pic.twitter.com/7OOkILCDjw — Formula 1 (@F1) July 21, 2024

Hamilton ha completato il podio, diventando il primo pilota nella storia della Formula 1 a raggiungere 200 piazzamenti tra i primi tre, battendo Verstappen per il terzo posto in una battaglia accesa che ha visto il leader del campionato finire quinto dietro anche a Leclerc, dopo un contatto con il sette volte campione del mondo. La seconda Ferrari di Sainz ha chiuso sesta.