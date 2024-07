GB Belgio libere 1 Verstappen vola. Il weekend a Spa-Francorchamps vede il campione del mondo in carica Max Verstappen emergere fin dalle prime battute. Nella prima sessione di prove libere, Max ha riproposto il suo dominio in stile 2023. Utilizzando gomme dure al primo giro, il pilota della Red Bull ha subito messo in mostra il suo potenziale, distanziando gli avversari di un secondo.

Con le gomme morbide, sebbene i distacchi si siano ridotti, Oscar Piastri è riuscito a piazzarsi secondo a mezzo secondo dal campione del mondo, davanti a un sorprendente Alex Albon della Williams. Tuttavia, Verstappen dovrà affrontare una penalità di 10 posizioni sulla griglia di partenza per aver superato il limite delle cinque unità endotermiche stagionali consentite. (in aggiornamento)