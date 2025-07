F1, FP3 a Silverstone: Leclerc davanti a tutti, Piastri e Verstappen inseguono

La Ferrari si prende la vetta anche nelle FP3 del GP di Gran Bretagna, con Charles Leclerc che ferma il cronometro sull’1:25.498. Il monegasco conferma l’ottimo passo mostrato nel corso del weekend, precedendo Oscar Piastri di soli 68 millesimi e Max Verstappen di 87.

Alle loro spalle, staccato di 108 millesimi, si piazza Lando Norris con l’altra McLaren, mentre a chiudere la top five è Yuki Tsunoda, che con la seconda Red Bull paga però oltre sei decimi di distacco dalla vetta.

Charles Leclerc leads final practice at Silverstone 🇬🇧#F1 #BritishGP | Full FP3 report ⤵️https://t.co/YsbTbgqHt7 — Formula 1 (@F1) July 5, 2025

Bandiera rossa nel finale, Leclerc leader nonostante le interruzioni

La sessione è stata brevemente interrotta due volte: prima per la rimozione di un elemento aerodinamico perso da Oliver Bearman, poi per l’incidente di Gabriel Bortoleto con la Sauber (pilota illeso). Le interruzioni non hanno impedito a Leclerc di confermare il suo ritmo, ma hanno condizionato alcuni tentativi lanciati nel finale.

Proprio Bearman, autore di un buon sesto tempo a 614 millesimi, ha chiuso le libere con un contatto in ingresso box che ha danneggiato il muso della sua Haas. Alle sue spalle Alexander Albon, settimo con la Williams a +0.621, mentre l’ottavo tempo è di George Russell con la Mercedes a +0.627.

Ferrari’s Monegasque driver Charles Leclerc in the garage during the third practice session ahead of the Formula One British Grand Prix at the Silverstone motor racing circuit in Silverstone, central England, on July 5, 2025. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP) (Photo by ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images)

Hamilton e Antonelli penalizzati dalla bandiera rossa, Racing Bulls per la prima volta in top ten

Solo undicesimo Lewis Hamilton, rallentato dalla bandiera rossa mentre era su un giro da top five. Il sette volte iridato chiude con un distacco di 834 millesimi. Dietro di lui, al quattordicesimo posto, Andrea Kimi Antonelli con l’altra Mercedes, staccato di 924 millesimi.

Ottima chiusura di sessione per la Racing Bulls, che piazza entrambi i piloti nella top ten: Isack Hadjar è nono, Liam Lawson decimo, confermando la solidità del team su un circuito tecnico come quello di Silverstone.

Giornata difficile invece per l’Aston Martin sul circuito di casa. Fernando Alonso è solo 17esimo, Lance Stroll addirittura 19esimo, in una sessione che conferma le difficoltà della scuderia nelle condizioni miste di Silverstone.

Leggi anche: