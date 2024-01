Steven Zhang con la Supercoppa Italiana vinta si porta a sei trofei vinti all’Inter. Ecco i record del giovane presidente nerazzurro.

Solo cinque anni di mandato e già i risultati sono arrivati. Steven Zhang, simbolo della gestione Suning, è il presidente più giovane nella storia del club e si prepara a continuare a riempire la bacheca nerazzurra. I titoli vinti sono già sei con l’ultima Supercoppa Italiana vinta contro il Napoli in finale (gol di Lautaro Martinez, altro simbolo di Suning). A 32 anni compiuti il capo attuale dell’Inter, nominato nel 2018 alla guida dei nerazzurri, sta lavorando a stretto contatto con Marotta e Inzaghi per rafforzare ulteriormente la rosa. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Ferrari, rinnovo per Leclerc: i dettagli

Leggi anche: Bonucci: “Yildiz è un talento, sarà il miglior giocatore della Juve”

Lautaro Martinez si toglie la maglia per esultare dopo il gol (Photo by Mattia Pistoia – Inter/Inter via Getty Images)

Una Champions League sfiorata

Il colpaccio invece è stato solo sfiorato. La finale di Champions League della scorsa stagione sarebbe potuta essere la ciliegina di una gestione che sta dando buoni risultati. Il gol di Rodri invece ha condannato gli uomini di Inzaghi senza tuttavia interrompere il percorso di crescita. Anzi, l’obiettivo, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbe stato posto proprio negli spogliatoi di Istanbul in quella notte: Lautaro Martinez e Inzaghi avrebbero detto al gruppo che la rivincita sarebbe stata la seconda stella. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter assiste alla partita (Foto di Marco Canoniero/LightRocket tramite Getty Images)

Zhang potrebbe raggiungere Angelo Moratti (sette titoli), rimanendo nella storia anche per aver raggiunto il traguardo prima dei rivali del Milan (19 scudetti al momento). L’Inter da quattro stagioni consecutivi vince almeno un trofeo ad annata, come già successo proprio sotto la guida di Angelo Moratti e di Massimo Moratti. Intanto sul mercato Zhang e Marotta continuano a monitorare alcune situazioni, con una secca risposta per un’offerta arrivata dall’estero.

Leggi anche: Adli si è guadagnato la conferma e la fiducia di Pioli