Serie A il resoconto della 23esima giornata: i top e i flop. In attesa dell’ultimo match di questa 23esima giornata di campionato di Serie A, che si chiuderà con la sfida in programma alle 20.45 allo stadio Olimpico tra Roma e Cagliari, possimao inziare a tirere le somme di quanto accaduto sui vari campi da gioco. Come sempre i tifosi hanno dovuto fare i conti con le gioie e di dolori regalati dalle loro squadre in campio. Di errori ce ne sono stati diversi, così come dei passaggi che hanno cambiato in positivo per alcune squadre il risultato finale della partita. Vediamo nel dettaglio chi ha fatto gioire i propri sostenitori e chi è stato bocciato senza troppi giri di parole. (Continua a leggere dopo la foto)

Serie A il resoconto della 23esima giornata: dall’errore di Gatti alla doppietta di De Ketelaere

A chiudere la 23ª giornata di Serie A sarà la sfida di questa sera, 4 Febbraio 2024, in programma alle 20.45 allo stadio Olimpico tra Roma e Cagliari. Dopo i successi per 2-1 contro Lecce e Salernitana, Daniele De Rossi vuole fare tre su tre. In caso di vittoria, i giallorossi salirebbero a -1 dall’Atalanta quarta scavalcando nuovamente il Bologna, vittorioso per 4-2 sul Sassuolo in questo turno. In attesa del risultato di questa sera vediamo che cos’è successo in campo in questi giorni. I fanta-allenatori di tutta italiana saranno stato super contenti della dobbietta di De Ketelaere, il quale, dopo l’annata disastrosa in rossonero a Bergamo, sta avendo una nuova vita ed ora si affaccia ad essere addirittura uno dei top a centrocampo nel nostro campionato. Un’altra gioia ai giocatori del fantacalcio e non solo è stata regalata dal nemero 9 del Milan, Giroud, il quale, dopo l’errore contro il Bologna, si è confermato ancora una volta il trascinatore della stagione rossonera. Sempre dallo Stirpe arriva il terzo top di giornata, ovvero Soulè, il quale ha segnato la sua decima rete in questo campionato condita dall’assist a Mazzitelli. (Continua a leggere dopo la foto)

La mancata rovesciata di Pavard e l'autogol di Gatti ⚽

La rete dell'Inter vista dal campo 🏟️🔊#InterJuve #SerieATIM #DAZN pic.twitter.com/TSbGdxaiHc — DAZN Italia (@DAZN_IT) February 5, 2024

I flop della 23esima giornata

Non si possono avere solo gioie durante le partite di calcio. Questa 23esima giornata di campionato di serie A è stata caratterizzata da errori imperdonabili da parte di diversi giocatori. Al primo posto tra i flop c’è sicuramene l’autogol di Gatti. Il suo errore ha deciso in negativo il big match di San Siro tra Inter e Juventus con il suo secondo autogol stagionale, seppur ben diverso da quello di Reggio Emilia. Il calciatore ha praticamente servito sul piatto d’argento la vittoria all’Inter. La squadra, dopo quanto accaduto 37′, non è stata in grado di reagire, lasciando ai nerazzurri la possibilità di gestire la partita fino all’ultimo minuto. Nzola della Fiorentina, invece, ha regalato a Piccoli dell’Atalanta l’assist involontario per il gol del pareggio. Infine, Dawidowicz del Verona ha giocato la solita partita attenta ed applicata ma è stato sfortunato nel deviare in rete un tiro di Ngonge del Napoli destinato fuori dallo specchio. Che dire? Nel bene e nel male questo è quanto accaduto in questa 23esima giornata. Ora non ci resta che seguire per match di questa sera tra Roma e Cagliari per scoprire se ci saranno nuovi colpi di scena.