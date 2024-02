Chi è Carlos Alcaraz, il colpo di gennaio della Juventus

La Juventus risponde presente nel calciomercato di gennaio, mettendo a segno il primo e – probabilmente – ultimo colpo. Il nome nuovo della rosa bianconera si chiama Carlos Alcaraz e tranquilli non è il tennista spagnolo “rivale” di Sinner. Parliamo invece di un giovane centrocampista argentino, acquistato dal Southampton. Alcaraz è pronto a dire la sua e a “spodestare” i cosiddetti senatori. Il centrocampo della Juventus, come sappiamo, è già collaudato, ma l’acquisto di Alcaraz potrebbe cambiare le gerarchie di Massimiliano Allegri. (Continua…)

Leggi anche: Juventus, trattative per De Paul e Felipe Anderson

Leggi anche: L’Empoli e il VAR fermano la Juventus: Vlahovic non basta

Carlos Alcaraz alla Juve: le cifre

La Juventus ha annunciato l’acquisto di Carlos Alcaraz attraverso un comunicato ufficiale: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Southampton Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Carlos Jonas Alcaraz Duran a fronte di un corrispettivo di € 3,7 milioni, oltre ad oneri accessori di € 0,2 milioni, che potrà essere aumentato per una cifra non superiore a € 1,9 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Inoltre, l’accordo prevede la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un corrispettivo pattuito pari a € 49,5 milioni, pagabili in tre esercizi, che potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi”.

Il centrocampista argentino, dunque, si trasferisce in prestito con diritto di riscatto. La Juventus verserà 3,7 milioni di euro nelle casse del Southampton, mentre per riscattarlo ci vorranno quasi 50 milioni. Per convincere la dirigenza bianconera, a quelle cifre, Alcaraz dovrà dimostrare di essere veramente un fenomeno. (Continua…)

Leggi anche: Allegri: “La Juventus è Sinner, ma all’Inter sono permalosi”

Leggi anche: Bonucci: “Yildiz è un talento, sarà il miglior giocatore della Juve”

Carlos Alcaraz chi è

Carlos Alcaraz è nato il 30 novembre 2002 a La Plata, in Argentina. Di ruolo centrocampista, è cresciuto nel settore giovanile del Racing Club, debuttando in prima squadra il 26 gennaio 2020 contro l’Atlético Tucumán. Il successivo 16 marzo ha messo a segno la sua prima rete, decidendo al 97′ l’incontro di Copa de la Superliga contro l’Aldosivi. Il 9 gennaio 2023 è stato acquistato dal Southampton per 14 milioni di euro. Ha esordito in Premier League cinque giorni dopo, nella sfida di campionato contro l’Everton, e il successivo 11 febbraio ha segnato il suo primo contro il Wolverhampton. È stato convocato anche dal ct Lionel Scaloni in vista delle qualificazioni mondiali contro Paraguay e Perù. (Continua…)

Come cambia la Juventus

L’acquisto di Alcaraz, almeno per il momento, cambia poco nelle gerarchie della Juventus. Difficilmente Massimiliano Allegri deciderà di mandarlo subito in campo. Alcaraz, però, è una mezzala e dunque è adatto per il modulo di gioco della squadra bianconera. Ad oggi, tenendo conto dell’intoccabilità di Rabiot e Locatelli, l’argentino potrebbe giocarsi una maglia con Miretti e McKennie.