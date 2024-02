Serie A, 23° giornata di campionato: tutte le probabili formazioni

Probabili formazioni Serie A. La 23° giornata di Serie A si è aperta ieri con l’anticipo tra Lecce e Fiorentina. Spettacolo e gol al Via del Mare, con i padroni di casa che hanno vinto in rimonta e nei minuti finali contro la squadra ospite. Oggi altre quattro partite, poi il turno della Serie A proseguirà domani e lunedì con il posticipo tra Roma e Cagliari. (Continua…)

Probabili formazioni Serie A 23° giornata

Di seguito tutte le probabili formazioni della 23° giornata di Serie A.

Empoli – Genoa, sabato 3 febbraio ore 15:00:

EMPOLI (3-4-1-2): Caprile; Ismajili, Walukiewicz, Luperto; Cacace, Grassi, Maleh, Gyasi; Zurkowski; Cambiaghi, Cerri.

Allenatore: Nicola.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Spence; Retegui, Gudmundsson.

Allenatore: Gilardino.

Udinese-Monza, sabato 3 febbraio ore 15:00:

UDINESE (3-5-2): Okoye; Joao Ferreira, Nehuen Perez, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra, Lucca.

Allenatore: Cioffi.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Pablo Marì, D’Ambrosio; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Zerbin; Colpani, Mota Carvalho; Djuric.

Allenatore: Palladino.

Frosinone-Milan, sabato 3 febbraio ore 18:00:

FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi, Romagnoli, Okoli, Gelli; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulè, Kajo Jorge, Reinier.

Allenatore: Di Francesco.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Allenatore: Pioli.

Bologna-Sassuolo, sabato 3 febbraio ore 20:45:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Moro; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

Allenatore: Motta.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Viti, Ferrari, Doig; M. Henrique, Boloca; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Allenatore: Dionisi.

Torino-Salernitana, domenica 4 febbraio, ore 12.30:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Sazonov, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

Allenatore: Juric

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa, Pierozzi, Pasalidis, Gyomber; Sambia, Maggiore, Basic, Bradaric; Candreva, Kastanos; Simy.

Allenatore: F. Inzaghi.

Napoli-Verona, domenica 4 febbraio, ore 15.00:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Mario Rui, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, Cajuste; Politano, Kvaratskhelia, Simeone.

Allenatore: Mazzarri.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Henry.

Allenatore: Baroni.

Atalanta-Lazio, domenica 4 febbraio, ore 18.00:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Scamacca.

Allenatore: Gasperini.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

Allenatore: Sarri.

Inter-Juventus, domenica 4 febbraio, ore 20.45:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Allenatore: S. Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

Allenatore: Allegri.

Roma-Cagliari, lunedì 5 febbraio, ore 20.45:

ROMA (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku.

Allenatore: De Rossi.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet, Azzi, Dossena, Wieteska, Augello, Makoumbou, Prati, Nandez, Viola, Petagna, Pavoletti.

Allenatore: Ranieri.

Pronostici Serie A 23° giornata

La 23esima giornata di Serie A si è aperta, come dicevamo, con la vittoria del Lecce contro la Fiorentina. Oggi sono in programma due partite alle ore 15, Empoli-Genoa e Udinese-Monza. In questi due incontri, le squadre che hanno più motivazioni per vincere sono senza dubbio Empoli e Udinese. Non potrebbero mancare, però, le sorprese. Nel match delle 18, invece, il favorito è ovviamente il Milan, nonostante giochi in trasferta contro il Frosinone. La squadra di Eusebio Di Francesco quest’anno ha perso tutti i confronti diretti con le big, eccetto con l’Atalanta e con il Napoli in Coppa Italia. All’andata a San Siro hanno perso 3-1. Stasera, invece, andrà in scena Bologna-Sassuolo. Da questa partita, dall’esito incerto, ci aspettiamo molti gol e spettacolo.

Il lunch match di domani vede opposte Torino e Salernitana: la squadra di casa appare favorita, ma l’assenza di Buongiorno sicuramente peserà sul risultato del match. Alle 15 andrà in scena Napoli-Verona con la squadra di Mazzarri favorita per la vittoria. Ci aspettiamo anche un ritorno al gol di Kvicha Kvaratskelia, che proprio contro il Verona trovò il suo primo gol in Serie A. Il ventitreesimo turno di Serie A chiuderà con Atalanta-Lazio, dove i padroni di casa sono favoriti per la vittoria, il derby d’Italia tra Inter-Juventus, che secondo noi regalerà poche emozioni, ed infine con la Roma impegnata contro il Cagliari e alla ricerca della terza vittoria consecutiva.