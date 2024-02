Tutti coming out nel mondo del calcio: chi sono i professionisti dichiarati

Calciatori gay. A partire dagli anni ’90 sono sempre più i calciatori che decidono di fare coming out, contribuendo a creare un ambiente, anche nel mondo del calcio, di maggiore comprensione e rispetto nei confronti della comunità LGBTQ+. Il calcio può essere uno strumento nella lotta contro l’omofobia e le testimonianze di questi calciatori possono aiutare a vincere questa battaglia che va avanti da anni. (Continua…)

Leggi anche: I 5 gol più belli nella storia del calcio

Leggi anche: Perchè i calciatori tagliano i calzettoni? Finalmente svelato il motivo!

Calciatori gay, in aumento i coming out nello sport

L’omofobia purtroppo è ancora una piega in tutto il mondo. Il mondo dello sport, ed in particolare del calcio, sono uno strumento importante in questa battaglia. Negli ultimi anni sono aumentati a dismisura i calciatori che decidono di fare coming out davanti alle telecamere o sui social, rompendo quel velo di omertà che ha condizionato le generazioni passate. In questo articolo vi elencheremo tutti i calciatori che, a partire dagli anni Novanta ad oggi, hanno deciso di fare coming out, raccontando tutta la verità sulla loro natura. (Continua nella pagina successiva…)