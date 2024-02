Perchè i calciatori tagliano i calzettoni? Finalmente svelato il motivo!

Perchè i calciatori tagliano i calzettoni? Si tratta di una pratica sempre più usata nel calcio moderno. Molti calciatori, quando scendono in campo, decidono di incidere un taglio sui propri calzettoni. Così facendo, i polpacci fuoriescono dai calzettoni. Molti però si sono chiesti quali sia il motivo che si cela dietro questa pratica e finalmente è stato svelato. (Continua…)

Nel calcio moderno, molti giocatori decidono di scendere in campo con i calzettoni tagliati, quasi sempre all’altezza del polpaccio. Si tratta di una pratica ormai consueta e adottata da grandissimi calciatori come Brahim Diaz o Bellingham, compagni di squadra al Real Madrid. C’è poi chi decide di giocare con i calzettoni abbassati. Questa pratica ha origini molto remote. Attualmente, giusto per citarne alcuni, l’attaccante del Manchester City Grealish e quello del Napoli Kvaraskhelia giocano con i calzettoni abbassati. Quelli che tagliano i calzettoni, invece, perchè lo fanno? Finalmente è stato svelato il motivo. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)