Adesso la notizia è ufficiale: Neymar è un nuovo giocatore dell’Al-Hilal. Il club saudita ha versato nelle casse del Paris Saint Germain ben 90 milioni di euro. Il brasiliano ha firmato un contratto biennale da 80 milioni di euro a stagione. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Neymar in amichevole prestagionale prova un dribbling a centrocampo (Photo by Chung Sung-Jun/Paris Saint-Germain Football/PSG via Getty Images)

Nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità: Neymar è un nuovo giocatore dell’Al-Hilal. Il club saudita ha versato ben 90 milioni di euro nelle casse del Paris Saint Germain, mentre il giocatore ha firmato un contratto biennale da 80 milioni di euro a stagione. A 31 anni la stella brasiliana saluta il calcio europeo, dopo la parentesi al Barcellona e le sei stagioni trascorse con la maglia del Psg.

Queste le prime parole di Neymar: “Sono qui in Arabia Sadita, e sono un giocatore dell’Al-Hilal”. O’Ney dovrebbe essere presentato tra venerdì e sabato, giorno in cui dovrebbe avvenire anche il suo debutto ufficiale contro l’Al Fayha (sempre sabato).

Anche Neymar: la Saudi Pro League si arricchisce di campioni

Neymar vestirà dunque la maglia dell’Al-Hilal. Il brasiliano avrà come compagno d’attacco il connazionale Malcom, autore di 38 reti in 84 incontri nel campionato russo con lo Zenit. Inoltre, ci saranno due ex giocatori legati all’Italia: Kalidou Koulibaly, precedentemente al Napoli, rafforzerà la difesa, mentre Sergej Milinkovic-Savic, ex laziale, contribuirà al centrocampo.

Neymar si troverà a sfidare giocatori del calibro di Ronaldo e il detentore del Pallone d’Oro, Benzema. Emergeranno anche nuove brillanti stelle del mondo arabo, che dimostrano di essere in ascesa e pienamente competitive.