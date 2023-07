Milinkovic Savic potrebbe presto sbarcare in Arabia Saudita. La Lazio ha accettato l’offerta di 40 milioni di euro da parte dell’Al Hilal, club di punta della Saudi League. Ora la palla passa al giocatore, al quale è stato offerto un ricco quadriennale da 20 milioni a stagione. Nelle prossime ore può esserci già la chiusura dell’operazione.

L’offerta del Al Hilal alla Lazio

Alla fine tra Inter e Juventus potrebbe spuntarla l’Arabia Saudita. Nessuna delle italiane si è spinta a mettere sul piatto quanto richiesto da Lotito, lasciando che si inserissero anche altri club. Il timido interessamento del Manchester United ha spianato la strada all’Al Hilal, che ha offerto 40 milioni: prendere o lasciare è stata la proposta degli sceicchi. La Lazio ha bisogno di liquidità per finanziare il mercato estivo e non è stata in grado di dire no. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Milinkovic-Savic in azione durante Inter-Lazio. (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)

Gli acquisti dell’Al Hilal

Milinkovic ha aspettato offerte dalla Serie A o da altri campionati competitivi, ma non è arrivato nulla di concreto. Il maxi ingaggio stuzzica e potrebbe presto dire sì al trasferimento. Il contratto in scadenza l’anno prossimo non permette alla Lazio di temporeggiare davanti ad una cifra che difficilmente sarà pareggiata. Inoltre il serbo andrebbe a giocare in una squadra in costruzione, anche se con diversi elementi di qualità: Koulibaly, Neves e l’ex talento del Flamengo Cuellar. Una prospettiva interessante, in un club che nel 2021 ha vinto la Champions League asiatica e potrebbe acquistare ancora altri campioni.

