Una grande storia d’amore del calcio moderno sta (forse) per finire. Questa estate, per essere precisi il 30 giugno 2025, scadrà il contratto che lega Trent Alexander-Arnold al Liverpool: il terzino classe 1998 milita nei Reds praticamente da sempre, e ha giocato qui ogni singola gara da professionista. La prossima sponda? Si dice Real Madrid, con cui le trattative sembrano essere in stato molto avanzato, anche se non è ancora detta l’ultima parola: i rinnovi di Salah e di Van Dijk, uniti alla recentissima vittoria della Premier League, potrebbero far riconsiderare al terzino la decisione di non rinnovare con il club che lo ha cresciuto, lanciato e visto diventare uno dei migliori al mondo.

La storia di Trent Alexander-Arnold la conosciamo tutti: in forza al Liverpool dal 2016, con la squadra britannica ha vinto tutto quello che si poteva vincere, diventandone uno dei simboli ed eroi. Dopo un periodo di flessione personale – coinciso anche con un calo generale della squadra – è tornato a farsi valere grazie ad una serie di aggiustamenti tattici voluti da Klopp, l’allenatore che più di tutti ha saputo esaltarne le qualità.

Ad ora, Trent Alexander-Arnold ha collezionato 17 gol e 66 assist in 245 partite di club con i Reds (fonte Transfermarkt) ma questi numeri, così come i suoi trofei, sono facilmente reperibili. Andiamo allora a riscoprire come gioca Alexander Arnold, come si concretizza il suo impatto in campo e come – qualora dovesse accadere – potrebbe adattarsi al Real Madrid.

Non chiamatelo solo “terzino”

Uno degli aspetti più affascinanti di Trent Alexander Arnold è la sua duttilità tecnica e tattica. Formalmente, parliamo infatti di un terzino destro, ma nel corso della sua carriera questo giocatore ha dato prova di sapersi muovere in maniera eccezionale anche in zone più avanzate del campo, agendo talvolta come centrocapista o attaccante aggiunto. Consultando le sue heat map, i grafici che segnalano le zone di competenza di un giocatore, spesso è l’intero lato destro del campo ad essere coperto. La sua versatilità è tale che con l’Inghilterra è arrivato a vestire il numero 10 e ad agire da trequartista.

Il suo arsenale tecnico si dispiega soprattutto nell’eccellente visione del campo – sopratutto nei cosiddetti “mezzi spazi” – e nel piede educato e sensibile, che gli permettono di fornire assist e calciare punizioni molto pericolose. Se nel corso degli anni i numeri dei cross, un dato fondamentale da prendere in considerazione quando si parla di Trent Alexander-Arnold, sono calati, questo non si deve ad un peggioramento tecnico del giocatore, quanto più al suo sempre maggiore coinvolgimento in una centrocampo che aveva bisogno di densità. Un altro elemento che, quindi, ne testimonia l’estrema versatilità ed efficacia in diverse zone del rettangolo verde.

Passiamo alle note dolenti. Nel corso degli anni TTA è stato molto spesso oggetto di critiche per i suoi limiti difensivi: pur essendo ingeneroso bollare questo giocatore come un pessimo difensore – è, ad esempio, molto abile nel portare la pressione – qualcosa di vero c’è. Ad esempio, soffre molto il dribbling avversario, e fatica a ripiegare in maniera efficace una volta che viene saltato. Arnold è un giocatore che da moltissimo in fase offensiva, e spesso Klopp prima e Slot poi hanno accettato di perdere qualcosa durante il ripiegamento puntando tutto su una difesa asfissiante ed aggressiva.

Trent Alexander-Arnold al Real Madrid: una buona idea?

Diventa interessante, dunque, andare a capire come potrebbe giocare Arnold qualora dovesse effettivamente decidere di andare al Real Madrid. Tralasciando cose ovvie e ben note come la pressione che comporta vestire la camiseta blanca, la necessità di essere un giocatore spendibile come star e il margine di errore ridotto al minimo, questo movimento di mercato sembra presentare più contro che pro.

In primis, c’è la naturale concorrenza nel ruolo: Lucas Vasquez, per quanto meno dotato di Arnold in termini assoluti, è un giocatore stimato e ritenuto affidabile; e poi c’è anche Carvajal, che sebbene sia un senatore richiede comunque il suo minutaggio ed è difficile pensare venga messo immediatamente da parte. E poi c’è il problema dei compagni di reparto: molto spesso, le lacune difensive di TTA sono state “mascherate” dal fatto di giocare al fianco di uno dei pochissimi in grado di fare reparto da solo, Virgil Van Dijk. Il Real Madrid non ha una difesa così eccezionale a livello di centrali, e non a caso sembra essere sulle tracce di profili come William Saliba, Jonathan Tah e Dean Huijsen. Anche se, come abbiamo detto, Arnold è un giocatore estremamente versatile e in grado di agire come centrocampista, se dovesse arrivare al Real molto del suo futuro dipenderà quindi da che linea difensiva si andrà a comporre.

