Sebastiano Esposito è, per certi versi, ancora un oggetto misterioso: al momento si trova all’Empoli, con cui ha siglato 8 gol in campionato e dato prova del suo variegato talento offensivo. Allo stesso tempo, però, il giocatore è ancora immerso in una girandola di prestiti che lo ha visto vestire 7 maglie in 4 anni, alla costante ricerca di un posto in cui esplodere.

Esposito è un giocatore dalle spiccate doti tecniche: abile seconda punta/trequartista, sa muoversi molto bene tra le linee, alla ricerca dello spazio per il tiro o, più preferibilmente, di un compagno smarcato da servire grazie alla sua ottima visione e al controllo di palla di alto livello.

Al netto di questo eccellente bagaglio, però, sembra ancora doversi conquistare la maglia dell’Inter, che ormai dal 2019 ne detiene il cartellino e che lo sta ancora tenendo sotto osservazione, probabilmente valutando gli ultimi progressi messi in mostra. Mentre la stagione 2024/2025 si avvia alla conclusione, riscopriamo la carriera di questo giocatore.

Origini e biografia

Una elemento interessante da sottolineare è che Sebastiano Esposito proviene da una famiglia di calciatori. Infatti sia il padre Agostino sia i due fratelli Salvatore e Francesco Pio sono infatti nel mondo del calcio e, curiosamente, la sorella Annamaria è legata sentimentalmente ad un calciatore.

Sebastiano Esposito nasce a Castellammare di Stabia il 2 luglio 2002, e a soli 9 anni viene notato da un osservatore del Brescia, che lo preleva per il proprio settore giovanile. Nel 2014, per via delle difficoltà economiche del club viene ceduto all’Inter, e con la squadra nerazzurra compie tutta la trafila delle giovanili. Nella primavera del 2019, di fronte all’emergenza infortuni di cui è vittima l’Inter, l’allenatore Luciano Spalletti lo convoca per il ritorno degli ottavi di Europa League: a 16 anni, 8 mesi e 12 giorni, diventa il più giovane giocatore dell’inter a debuttare in una competizione europea.

La stagione successiva, Antonio Conte decide di aggregarlo alla prima squadra, dove batte una serie di record di precocità tra cui quello che lo vede diventare il giocatore più giovane ad aver segnato a San Siro con la maglia dell’Inter. Nonostante ciò, al termine della stagione non viene ritenuto pronto per continuare a giocare nella squadra nerazzurra e viene perciò spedito in prestito per crescere: le prime due esperienze sono in Italia, precisamente alla Spal (2020-2021) e al Venezia (2021).

L’esperienza estera

Arriva poi una parentesi estera per Sebastiano Esposito, che il 13 luglio 2021 viene ceduto a titolo temporaneo al Basilea, che milita nel campionato svizzero. L’esordio è eccezionale: Esposito segna infatti 4 reti nelle sue prime 5 partite del campionato, contro Grasshoppers, Sion, Servette e Young Boys. Sembra l’inizio di una favola e della consacrazione del talento italiano, ma problemi fisici e comportamentali – verrà messo brevemente fuori rosa – interrompono la parabola ascendente. A marzo realizza la sua prima rete in una competizione europea, precisamente nella gara di andare degli ottavi di Conference League.

L’estate successiva va in prestito all’Anderlecht, nelle Eredivisie. Qui disputa in totale 21 partite con 2 reti, una in campionato e l’altra in Conference League contro il West Ham.

Il ritorno in Italia

A gennaio 2023 Esposito fa ritorno in Italia, approdando in Serie B per i successivi 18 mesi: fino a giugno veste la maglia del Bari, con cui segna 4 gol in 11 partite di campionato, e in estate passa alla Sampdoria. La parentesi genovese è buona, con 6 reti in 22 partite: a dicembre vince anche il premio di MVP della Serie B grazie ad un bottino di 4 gol e 1 assist nelle 5 presenze del mese.

L’ultima, per ora, tappa delle percorso di Sebastiano Esposito è l’Empoli: arriva nella città toscana nell’estate del 2024 per aiutare la squadra nella lotta salvezza in Serie A. Se la stagione degli Azzurri è appesa a un filo, per Esposito ad ora si tratta della sua migliore esperienza in termini realizzativi. Va in gol all’esordio in Coppia Italia, e il 20 settembre segna il primo gol in Serie A con la sua nuova squadra, ma sopratutto il suo secondo gol nella massima serie italiana dopo 5 anni. L’8 dicembre, poi, arriva la sua prima doppietta nel complessivo 4-1 in casa del Verona. Il 19 dicembre chiude un cerchio andando in gol proprio contro l’Inter, ma sceglie di non esultare per rispetto alla squadra.

Al momento, con la maglia dell’Empoli Esposito conta 8 reti in 30 presenze. Nonostante sia in campo da moltissimi anni, Sebastiano ha ancora solo 22 anni: il tempo per dire la sua c’è tutto.

La scheda di Sebastiano Esposito

