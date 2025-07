Sinner domina Martinez a Wimbledon: vittoria netta e accesso agli ottavi

Jannik Sinner, attuale numero uno del mondo, ha superato Pedro Martinez con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-1 nel terzo turno di Wimbledon. L’incontro si è concluso in meno di due ore, confermando la supremazia dell’italiano sui campi in erba londinesi.

Jannik Sinner has lost only 17 games en route to the Wimbledon Round of 16.



This is the fewest games ever conceded to reach the Wimbledon Men’s Singles R16 in the Open Era, surpassing Roger Federer.



Sinner – 17 games (2025).



Federer – 19 games (2004).



