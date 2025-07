Wimbledon maledetto per Paolini: fuori anche nel doppio con Sara Errani

Fine precoce e deludente per Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio femminile di Wimbledon. Le azzurre, campionesse olimpiche in carica e coppia collaudata, sono state sconfitte nettamente in due set dalla taiwanese Latisha Chan e dalla ceca Barbora Krejcikova con un secco 6-3 6-2. Match senza storia, durato appena 1 ora e 13 minuti, con le italiane mai davvero in partita.

Wimbledon, giornata amara per Errani e Paolini: subito eliminate nel doppio https://t.co/Vq45Iq7UN7 — Cagliari Live Magazine (@cagliarilivemag) July 4, 2025

Una prestazione opaca, segnata da tanti piccoli errori, uniti a percentuali deludenti: soltanto il 41% di punti vinti con la prima di servizio, ben 13 palle break concesse e solo 2 guadagnate, una delle quali poi annullata. Chan (n. 20 nel ranking di doppio) e Krejcikova (n. 100) si sono dimostrate più aggressive, più lucide nei momenti chiave e bravissime a sfruttare gli spazi lasciati scoperti da Sara Errani e Jasmine Paolini.

Per la Paolini si chiude così un’edizione amara di Wimbledon: dopo la sorprendente eliminazione al secondo turno del singolare contro la russa Rakhimova (n.80 WTA), è arrivata un’altra uscita anticipata. Un anno fa era stata finalista nel singolare contro la stessa Krejcikova, che oggi ha di fatto chiuso anche il suo percorso in doppio.

Qualche spiraglio resta invece per Sara Errani, che prosegue l’avventura nel doppio misto in coppia con Andrea Vavassori. Ma servirà una prestazione ben diversa per ripetere gli ottimi risultati ottenuti dalla nostra “coppia mista”, culminati nella conquista dello scettro del Roland Garros.

Leggi anche: