Jasmine Paolini, ma che succede? Sconfitta assurda al primo turno di Montreal

È una battuta d’arresto pesante e inaspettata quella subita da Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Montreal. La numero uno d’Italia, già al secondo turno grazie alla testa di serie numero 7, è stata eliminata al debutto dalla giapponese Aoi Ito, numero 110 del ranking e proveniente dalle qualificazioni.

Una sconfitta che brucia, davvero assurda per come è arrivata anche in considerqazione della qualità dell’avversaria, volonterosa ma certamente non in grado di competere con Jasmine sul piano tecnico. O almeno con la Jasmine che conoscevamo, trionfatrice in singolo e in doppio a Roma.

L’inizio era stato convincente: Paolini aveva imposto il suo ritmo, salendo rapidamente 6-2, 4-1. Ma proprio quando l’incontro sembrava indirizzato, è cambiato tutto. Ito ha alzato il livello, infilando tre giochi consecutivi e trovando un break decisivo. L’azzurra, nonostante un match point sul 5-4, ha perso il secondo set 7-5, frenata da errori e indecisioni nei momenti cruciali. (continua dopo la foto)

Nel terzo set è regnato l’equilibrio. Break e controbreak si sono susseguiti senza che nessuna delle due riuscisse ad allungare. Il verdetto è arrivato al tie-break, dove la giapponese ha piazzato tre punti di fila sul 4-5, chiudendo la sfida tra lo stupore generale.

Dopo il trionfo a Roma, la stagione di Paolini ha preso una piega complicata: ottavi al Roland Garros, secondo turno a Berlino, semifinale a Bad Homburg e uscita precoce a Wimbledon, dove era stata finalista un anno fa. A Montreal è arrivato un altro segnale preoccupante, condito anche da qualche incertezza tattica e un tennis apparso confuso.

Il ranking WTA continua a sorriderle: Jasmine rimane in Top 10, almeno fino allo US Open. Tuttavia, nella Race verso le Finals è ora ottava, appena fuori dalla zona utile per la qualificazione diretta. Una posizione da difendere con i denti, visto il rendimento altalenante delle ultime settimane.

Un altro fattore da tenere d’occhio è quello dello staff tecnico. Dopo la separazione da Renzo Furlan, Paolini ha recentemente chiuso anche la collaborazione con Marc Lopez. In questa fase nordamericana è accompagnata da Federico Gaio, ex tennista azzurro. (continua dopo la foto)

Dopo il ko, Jasmine ha affidato ai social un messaggio lapidario: “Oggi non ne avevo, ma il lavoro continua”, accompagnato da un’emoji a forma di bicipite, simbolo di volontà e resistenza. Poche parole, pochi commenti, a testimonianza della voglia di chiudersi in sé stessa per ripartire.

La prossima occasione sarà il WTA 1000 di Cincinnati, dove difenderà 120 punti. Sarà fondamentale ritrovare fiducia, continuità e stabilità per arrivare al meglio all’appuntamento clou dello US Open.

