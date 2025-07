Musetti è tornato: Lorenzo supera le difficoltà e passa il turno a Toronto

Dopo l’ingresso tra i primi dieci del mondo, Lorenzo Musetti ha dovuto rallentare la sua corsa. Prima una lesione muscolare all’adduttore durante il Roland Garros, poi un virus intestinale a Wimbledon: due stop pesanti che lo hanno tolto dalla continuità e frenato nel momento migliore.

Ma ora per fortuna il peggio sembra alle spalle. A Toronto, il tennista toscano è tornato a vincere e a dare segnali incoraggianti in vista di un finale di stagione ancora tutto da giocare.

Musetti ha superato James Duckworth nel secondo turno del Masters 1000 di Toronto con il punteggio di 7-5 6-1, conquistando la sua vittoria numero 26 del 2025. Non vinceva dal match contro Tiafoe nei quarti del Roland Garros, prima del ritiro in semifinale contro Alcaraz.

Il match contro l’australiano non è stato privo di incertezze, soprattutto nel primo set, dove l’azzurro ha sprecato numerose palle break, faticando a trovare continuità al servizio e in risposta.

Solo sul 6-5 Musetti ha trovato il guizzo decisivo, chiudendo il set dopo aver lasciato per strada diverse occasioni. Un segnale che la forma è ancora lontana dall’essere ottimale, ma che la tenuta mentale comincia a migliorare. Duckworth, dal canto suo, ha fatto il possibile, ma la differenza tecnica è apparsa evidente nei momenti chiave.

Il secondo parziale è stato invece un monologo del toscano, che ha lasciato appena un gioco all’avversario e ha messo in mostra qualche colpo dei suoi. Il punteggio di 6-1 riflette l’andamento del set, in cui Lorenzo ha dettato ritmo e scambi, apparendo finalmente più sciolto nei movimenti. Un buon test, insomma, anche se non ancora contro un avversario da alta classifica.

Al terzo turno lo aspetta un impegno più probante contro Alex Michelsen, giovane statunitense in grande crescita. Sarà un banco di prova importante per capire se questo Musetti sta davvero tornando.

