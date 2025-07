ATP 1000 di Toronto, una prestazione… da Gigante! Matteo elimina Coric

Il Masters 1000 di Toronto si apre senza le stelle più attese. Jannik Sinner, proprio come Carlos Alcaraz, ha deciso di saltare il torneo canadese per prepararsi al meglio in vista dei prossimi impegni: Cincinnati e soprattutto lo US Open. Una scelta condivisa tra i big del circuito, che apre però spazio ad altri protagonisti. Tra questi, c’è un italiano che ha brillato: Matteo Gigante.

Lucia & Matteo 🤝 vittoria in rimonta



A Montreal Bronzetti vince contro Mandlik 4-6, 7-6, 6-2 mentre a Toronto Matteo Gigante supera Coric 4-6, 6-2, 7-6 pic.twitter.com/caYOK4G6NB — FITP (@federtennis) July 29, 2025

Il 23enne romano, in tabellone grazie a una wild card, ha stupito tutti battendo Borna Coric al primo turno. Dopo aver perso il primo set 6-4, Gigante ha alzato il livello, imponendosi per 6-2, 7-6 nei successivi due parziali.

Una prestazione di spessore contro un avversario esperto, che conferma la crescita del tennista azzurro, già protagonista al Roland Garros dove aveva eliminato Stefanos Tsitsipas. Per Gigante si tratta della quarta vittoria in carriera in un Masters 1000, ulteriore dimostrazione di un tennis in evoluzione e di una fiducia che cresce torneo dopo torneo.

Nel prossimo turno Gigante se la vedrà con Gabriel Diallo, beniamino del pubblico canadese e testa di serie numero 27 del tabellone. Sarà un test importante, ma l’azzurro ha dimostrato di poter reggere la pressione dei grandi palcoscenici. Certo non parte favorito, ma darà filo da torcere al beniamino di casa.

Intanto, la sua wild card si è rivelata una buona scelta da parte degli organizzatori. E per l’Italia, orfana di Sinner, è piacevole veder emergere un altro giovane tennista (non giovanissimo, ma ognuno ha i suoi tempi di maturazione) che inizia a farsi notare. E si aggiunge alla lista di un movimento che ogni giorno offre nuove soddisfazioni a tutti i tifosi azzurri.

Leggi anche: