Il Canadian Open 2025 segna l’inizio ufficiale della campagna estiva sul cemento, un momento chiave della stagione tennistica internazionale. In un calendario sempre più competitivo, il torneo si distingue per la sua atmosfera elettrizzante, le sue sedi storiche e la presenza costante dei migliori giocatori e giocatrici del circuito. L’appuntamento canadese non è solo un banco di prova in vista dello US Open, ma anche un evento amato da pubblico e atleti per la qualità dell’organizzazione.

La formula del torneo

Con la conclusione della stagione sull’erba, il tennis mondiale compie un altro passo decisivo verso lo US Open, varcando nuovamente l’Oceano Atlantico e approdando in Canada. Il National Bank Open by Rogers 2025, meglio noto come Canadian Open, prenderà il via il 27 luglio a Toronto, con le gare ATP Masters 1000 in programma fino all’8 agosto ora italiana.

Nato nel 1881, si tratta del terzo torneo più antico nella storia del tennis dopo Wimbledon e lo US Open, e rappresenta da sempre una delle tappe fondamentali nella corsa verso lo Slam americano. Dopo l’erba di Wimbledon, il passaggio al cemento nordamericano sancisce l’inizio del cosiddetto “Summer Slam”, un trittico di tornei imperdibili: Canadian Open, Masters 1000 di Cincinnati e infine lo US Open a New York.

La formula estesa su 12 giorni, con tabelloni ampliati a 96 giocatori per entrambe le competizioni (ATP e WTA), rende l’edizione 2025 particolarmente significativa non solo per il livello tecnico, ma anche per l’esperienza dei tifosi, con qualificazioni unificate, sessioni serali e un campo di gioco dotato di un giorno di riposo tra una partita e l’altra fino alle semifinali. Per quanto riguarda i record storici, il giocatore che ha lasciato il segno più profondo è stato Ivan Lendl, che vanta ben sei titoli in questo torneo, conquistati negli anni 1980, 1981, 1983, 1987, 1988 e 1989. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

I tennisti in tabellone

Come noto, non ci saranno né Jannik Sinner né Carlos Alcaraz. L’assenza dei due che stanno monopolizzano il tennis mondiale sicuramente farà perdere parte dell’attenzione mediatica per l’evento in Canada. Tuttavia l’Italia può riporre le proprie speranze su altri atleti azzurri nei tabelloni maschili e femminili. Il torneo maschile vede in tabellone l’italiano Lorenzo Musetti, che arriva a Toronto reduce dalla sconfitta al secondo turno dell’ATP di Washington, ma con un importante salto di carriera: è testa di serie numero 3, il suo miglior piazzamento in un Masters 1000.

Musetti porta con sé le ambizioni di scalare la classifica e guadagnare punti preziosi prima dello US Open, inserendosi in un draw altamente competitivo dominato da volti noti: Alexander Zverev, numero 1 del tabellone con oltre 6.000 punti, Taylor Fritz, Ben Shelton, Holger Rune, Rublev, e altri outsider temibili come Tiafoe, Ruud, De Minaur e Medvedev.

Il formato a 96 giocatori comporta che anche campioni emergenti e outsider possano offrire spettacolo, offrendo inoltre l’opportunità a Musetti di sfruttare la sua condizione atletica e soprattutto di potersi affidare al tifo italiano presente in massa a Toronto (nella città è presente una delle più grandi comunità italiane al mondo). L’obiettivo è chiaro: superare i primi turni e sfruttare il momento per entrare in corsa verso le fasi finali del Summer Slam.

Nella parte femminile, che si disputa a Montréal secondo la formula disgiunta delle sedi, spicca Jasmine Paolini, testa di serie numero 7. L’italiana è attesa in singolare ma anche protagonista nel doppio insieme a Sara Errani, con cui ha vinto l’oro olimpico a Parigi 2024 e il titolo al Roland Garros 2025. Il seed elevato riflette una stagione in forte crescita e un buonposizionamento nelle classifiche WTA. Altri nomi importanti nel tabellone femminile includono Coco Gauff, Iga Świątek, Jessica Pegula, Mirra Andreeva, Amanda Anisimova, Madison Keys ed Elena Rybakina. Il tabellone da 96 giocatrici consente una finestra di visibilità a molte atlete emergenti. L’edizione 2025 avrà anche un montepremi maggiorato per il WTA. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Curiosità

Il Canadian Open si conferma un modello di eccellenza anche fuori dal campo. Gli organizzatori hanno studiato un’esperienza fan-centric senza precedenti: sessioni in notturna durante le ore di punta, famiglie coinvolte attivamente con eventi come IGA Family Weekend a Montréal e 407 ETR Family Weekend a Toronto, in collaborazione con LEGO.

L’edizione 2025 prevede, come da tradizione, due sedi: il torneo maschile si tiene a Toronto, presso il Sobeys Stadium, mentre quello femminile va in scena a Montréal, all’IGA Stadium. Fino al 2019, il torneo canadese seguiva una rotazione ormai consolidata: negli anni dispari il circuito maschile si disputava a Montréal, mentre quello femminile faceva tappa a Toronto; negli anni pari, le sedi si invertivano.

Un’altra svolta significativa è arrivata nel 2021 anche sul fronte degli sponsor: la National Bank of Canada è il main sponsor dell’evento, tanto da conferire il proprio nome ufficiale al torneo. Rogers, storico marchio associato all’evento, ha assunto invece il ruolo di sponsor secondario.

