Emma Navarro in lacrime per Sinner: "Pazzesco, non ci volevo credere"

A volte il tennis regala storie insolite, o perlomeno diverse dall’usuale sfilata di tornei e partite che non si fermano (quasi) mai. ancora una volta è Jannik Sinner a essere coinvolto in una curiosa reazione che una delle migliori giocatrici del circuito gli ha dedicato. Il gossip non c’entra, c’entrano piuttosto alcuni cambiamenti regolamentari sulla disciplina del doppio misto.

così, Emma Navarro non trattiene l’emozione: sarà la compagna di doppio misto di Jannik Sinner agli US Open, in programma sul cemento di New York tra il 19 e il 20 agosto. Un format rinnovato, con partite condensate in appena due giorni e un cast stellare, dove spicca la coppia numero uno del seeding, proprio quella formata dalla statunitense e dall’attuale numero uno al mondo.

Il nuovo format del torneo ha creato accoppiamenti inediti tra i Top 10 ATP e le migliori giocatrici WTA, con iscrizioni aperte fino al 28 luglio. Navarro, attualmente reduce dal WTA 500 di Washington, ha raccontato la sua reazione quando ha saputo dell’accoppiamento: “Sono caduta a terra, piangevo. Ho sbattuto i pugni sul tavolo. È stata una reazione enorme”, ha confessato tra emozione e ironia.

L’entusiasmo della 23enne statunitense è tangibile anche nel modo in cui immagina il torneo: “Penso che cercherò di far tirare a lui tutti i colpi, mentre io starò lì a coprire tutto il campo. Ma sì, potremmo riuscirci così. Penso che ci divertiremo insieme”. (continua dopo la foto)

Con la presenza confermata di tutti i migliori dieci tennisti del circuito maschile e ben nove delle prime dodici giocatrici del ranking WTA, il doppio misto agli US Open si annuncia spettacolare e ricco di pathos. Restano le comprensibili proteste degli specialisti del doppio misto, che con questa formula sono tagliati fuori.

Per Emma Navarro, giocare lo Slam di casa al fianco del tennista italiano più forte di sempre non è solo un sogno, ma un momento da vivere fino in fondo. E, viste le premesse, anche per noi spettatori potrebbe diventare uno spettacolo molto interessante. In attesa di sapere cosa ne pensa Jannik.

