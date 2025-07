Kyrgios shock: “Vi spiego perché Sinner avrà una carriera migliore di Alcaraz”

Per mesi Nick Kyrgios non ha perso occasione per attaccare Jannik Sinner, tirando in ballo a più riprese il discusso caso Clostebol. Dai social ai microfoni, l’australiano era diventato uno dei critici più rumorosi dell’azzurro, accusandolo pubblicamente e seminando polemiche persino durante i tornei. Ma ora, a sorpresa, qualcosa sembra essere cambiato.

Kyrgios adesso si schiera con Sinner: “Meglio lui di Alcaraz, che è troppo distratto dalle ragazze” https://t.co/pBJQXWLwLp — Repubblica (@repubblica) July 4, 2025

Nel corso di un’intervista con Patrick Mouratoglou nel podcast UTS, l’ex finalista di Wimbledon 2022 ha lasciato tutti a bocca aperta: “Sinner avrà una carriera migliore di Alcaraz”, ha detto con disarmante semplicità.

Il giudizio di Kyrgios, mai banale, arriva con una vena ironica: “Alcaraz ama le ragazze. Potrebbe distrarsi, potrebbe fare troppe feste. Questo è il suo unico problema. Mentre Sinner sarà più concentrato, credo”. Un’affermazione tra il provocatorio e il malizioso, ma che rivela anche una sorta di rispetto per la costanza mentale del numero uno del mondo.

Mouratoglou ha rafforzato il concetto parlando di mentalità vincente: “Sinner è più costante in generale. Alcaraz ha più alti e bassi, anche nello stesso match. Alla fine, però, conteranno gli scontri diretti. E finora Alcaraz ha vinto gli ultimi cinque”. La sua previsione finale? Alcaraz, nonostante tutto.

Ma Kyrgios, stavolta, non si è smarcato: “Kyrgios è nel team Sinner”, ha risposto con orgoglio. Un endorsement che solo pochi mesi fa sarebbe sembrato fantascienza. E che oggi, invece, segna un inatteso cambio di rotta. Chissà quanto durerà.

