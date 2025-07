Tour de France, l’Italia perde subito uno dei suoi assi: Ganna cade e si ritira, cosa è successo

Si interrompe a 71 chilometri dal traguardo la corsa di Filippo Ganna al Tour de France 2025. Dopo uno sforzo intenso nella fase centrale della tappa, il verbanese ha capito di non poter più essere utile alla causa e ha scelto di alzare bandiera bianca, lasciando la corsa prima del finale.

Un’assenza pesante per l’Italia e per la Ineos

Il ritiro di Ganna rappresenta una perdita doppia. Da un lato per l’Italia, che non festeggia una vittoria di tappa al Tour dal 27 luglio 2019, quando Vincenzo Nibali trionfò a Val Thorens. Dall’altro per la Ineos Grenadiers, che contava sul suo contributo come gregario chiave per le ambizioni di classifica di Carlos Rodríguez.

Sfuma l’obiettivo crono a Caen

Oltre al lavoro di squadra, Ganna puntava a giocarsi le sue carte nella prova a cronometro di Caen, appuntamento segnato in rosso sul calendario. Il forfait toglie dalla scena uno dei possibili protagonisti della specialità, in un Tour che si preannunciava adatto alle sue caratteristiche.

