Il Tour De France rappresenta per molti il pinnacolo del ciclismo: un evento unico nel suo genere e che tutti i grandi corridori sognano di vincere almeno una volta nella vita. Luglio è il mese che tutti gli appassionati di questa disciplina hanno atteso con trepidazione e le cui settimane saranno scandite dalle tappe che costellano il territorio francese. Senza ulteriori preamboli, perciò, addentriamoci nella guida alla corsa ciclistica più amata.

Tour De France 2025: date e percorso

Il Tour De France si è aperto il 5 luglio ma, se ancora non vi siete sintonizzati con la grande corsa francese, non preoccupatevi perché siamo solo agli inizi: la corsa andrà avanti fino al 27 luglio e perciò c’è tutto il tempo per seguire i grandi corridori attraverso gli splendidi paesaggi transalpini. Sono 21 le tappe previste, per un totale di oltre 3.300 kilometri e ben 51.000 metri complessivi di dislivello: si comincia da Lille il 5 luglio, con tre tappe iniziali previste nell’Alta Francia; a questo punto i ciclisti si imbarecheranno in una lunga traversata verso sud, che li porterà il attraverso la Bretagna e l’Alvernia. A questo punto ci si dirige verso Parigi, dove il Grande Boucle si concluderà.

Per chi vuole scoprire tutte le tappe, ecco il programma dettagliato dall’inizio alla fine:

Sabato 5 luglio, 1a tappa: Lille Métropole – Lille Métropole, 185 km

Domenica 6 luglio, 2a tappa: Lauwin-Planque – Boulogne-sur-Mer, 212 km

Lunedì 7 luglio, 3a tappa: Valenciennes – Dunkerque ,178 km

Martedì 8 luglio, 4a tappa: Amiens Métropole – Rouen, 173 km

Mercoledì 9 luglio, 5a tappa: Caen – Caen, crono 33 km

Giovedì 10 luglio, 6a tappa: Bayeux – Vire Normandie, 201 km

Venerdì 11 luglio, 7a tappa: Saint-Malo – Mûr-de-Bretagne, 194 km

Sabato 12 luglio, 8a tappa: Saint-Méen-le-Grand – Laval, 174 km

Domenica 13 luglio, 9a tappa: Chinon – Châteauroux, 170 km

Lunedì 14 luglio,10a tappa: Ennezat – Le Mont-Dore ,163 km

Martedì 15 luglio: riposo

Mercoledì 16 luglio, 11a tappa: Toulouse – Toulouse, 154 km

Giovedì 17 luglio,12a tappa: Auch – Hautacam, 181 km

Venerdì 18 luglio, 13a tappa: Loudenvielle – Peyragudes,11 km

Sabato 19 luglio, 14a tappa: Pau – Luchon Superbagnères, 183 km

Domenica 20 luglio, 15a tappa: Muret – Carcassonne, 169 km

Lunedì 21 luglio: riposo

Martedì 22 luglio, 16a tappa: Montpellier – Mont-Ventoux, 172 km

Martedì 22 luglio, 16a tappa: Montpellier – Mont-Ventoux, 172 km Mercoledì 23 luglio, 17a tappa: Bollène – Valence, 161 km

Giovedì 24 luglio, 18a tappa: Vif – Courchevel – Cole de la Loze, 171 km

Venerdì 25 luglio, 19a tappa: Albertville – La Plagne, 130 km

Sabato 26 luglio, 20a tappa: Nantua – Pontarlier, 185 km

Domenica 27 luglio, 21a tappa: Mantes-la-Ville – Paris Champs-Elysées 120 km

Tra i tratti più interessanti ci sono quelli inerenti alle montagne, vere e proprie prove di forza per i ciclisti coinvolti, che si imbatteranno in questo paesaggio a partire dalla seconda seconda settimana. Cinque delle sei tappe montane si concludono in salita, per tratti di gara dal sapore epico ed emozionante. Hautacam, Superbagneres, Mont Ventoux, Courchevel-Col de la Loze, La Plagne e Henri Desgrange, il punto più alto toccato dalla corsa a 2.305 metri, promettono di tenere gli spettatori con il fiato sul collo.

Tour De France 2025: i favoriti

Come detto in precedenza, il Tour de France attira tutti i più importanti ciclisti del mondo, e anche da questo deriva il suo prestigio e la nomea che lo precede. E anche quest’anno non farà eccezione. Si parte dai tre favoriti per la corsa, considerati i migliori al mondo: Tadej Pogacar, campione in carica e tre volte trionfatore del giro; Jonas Vingegaard, che ha già vinto due edizioni e Remko Evenepoel, che ancora non si è imposto ma che ha disputato una grande edizione nel 2024, finendo al terzo posto.

Un gradino sotto i nomi appena citati ci sono altri formidabili concorrenti: Primož Roglič, in cerca di riscatto dal pessimo al Giro d’Italia, ma anche Rodriguez, Gall, O’Connor, Ayuso e Mas. Per quanto riguarda l’Italia, purtroppo i ciclisti in gara sono pochi rispetto a quanto pronosticato: tra gli 11 partecipanti, occhi puntati su Ganna e Milan, grandi certezze azzurre.

Dove vedere il Tour De France 2025

Ottima notizia per gli appassionati: anche quest’anno il Tour De France sarà visibile in chiaro in italia, senza necessariamente essere in possesso di un abbonamento per i servizi di streaming. Sarà la Rai, con i canali RaiSport HD e Rai2, a tramettere le varie tappe del Giro in tv. Ma c’è anche la possibilità di seguire il tutto in streaming su Rai Play. Il TDF sarà trasmesso anche sui canali a pagamento in esclusiva su Eurosport, disponibile per gli abbonati a DAZN e Discovery+.

Leggi anche