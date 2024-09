Primož Roglič attribuisce gran parte della sua forza mentale alla sua esperienza nel salto con gli sci, dove la precisione e il controllo sotto pressione sono fondamentali. Questa resilienza gli è stata utile nei momenti più difficili della sua carriera ciclistica.

1. La carriera nello sci

Prima di diventare uno dei ciclisti più rispettati al mondo, Roglič era un promettente saltatore con gli sci. Sin da giovane, si era distinto in questa disciplina, rappresentando la Slovenia in competizioni internazionali. Nel 2007, ha vinto il titolo mondiale juniores di salto con gli sci a squadre, dimostrando il suo potenziale in questo sport. Tuttavia, nel 2011, la sua carriera nel salto con gli sci subì una battuta d’arresto a causa di una caduta durante una gara di allenamento a Planica, uno degli eventi di volo con gli sci più prestigiosi. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Overall leader Jumbo-Visma’s Slovenian rider Primoz Roglic (Rear C) celebrates as he crosses the finish line of the twenty-first and last stage, to win the Giro d’Italia 2023 cycling race, 135 km in and around Rome on May 28, 2023. (Photo by Luca Bettini / AFP) (Photo by LUCA BETTINI/AFP via Getty Images)

L’incidente non solo ha cambiato la sua carriera, ma ha anche segnato una svolta nella sua vita. Roglič decise di abbandonare il salto con gli sci e di concentrarsi sul ciclismo, sport che fino a quel momento aveva praticato solo a livello amatoriale. La sua decisione, pur rischiosa, si sarebbe rivelata una delle più importanti della sua vita.

2. La famosa crono nel 2016

Nel 2015, è stato notato dal team Adria Mobil, una squadra continentale, con cui ha ottenuto i suoi primi successi significativi, tra cui una vittoria di tappa al Tour of Slovenia. Il suo talento non passò inosservato e, nel 2016, fu ingaggiato dal team LottoNL-Jumbo, oggi conosciuto come Jumbo-Visma, una delle squadre più importanti del panorama ciclistico mondiale. Roglič non tardò a farsi notare, ottenendo una vittoria di tappa alla Giro d’Italia 2016, nella cronometro individuale. Questa vittoria fu solo l’inizio di una carriera straordinaria. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

(From L, Front) Bahrain – Victorious’s Italian rider Jonathan Milan, wearing the best sprinter’s cyclamen jersey , Groupama – FDJ’s French rider Thibaut Pinot, wearing the best climber’s blue jersey, overall leader Jumbo-Visma’s Slovenian rider Primoz Roglic and UAE Team Emirates’s Portuguese rider Joao Almeida, wearing the best young rider’s white jersey cycle during the twenty-first and last stage of the Giro d’Italia 2023 cycling race, 135 km in and around Rome on May 28, 2023. (Photo by Luca Bettini / AFP) (Photo by LUCA BETTINI/AFP via Getty Images)

Dopo il suo primo successo al Giro d’Italia, Roglič continuò a migliorare anno dopo anno. Nel 2017, vinse la Volta ao Algarve e ottenne il suo primo successo al Tour de France, vincendo la tappa con arrivo a Serre Chevalier. La sua capacità di eccellere sia nelle cronometro che nelle tappe di montagna lo rese un ciclista completo, capace di competere per le classifiche generali nelle corse a tappe. Il 2018 fu un anno cruciale per Roglič. Vinse il Tour de Romandie, il Giro dei Paesi Baschi e il Tour of Slovenia, dimostrando di essere uno dei migliori corridori al mondo nelle corse a tappe di una settimana. Al Tour de France 2018, Roglič ottenne un eccezionale quarto posto nella classifica generale, dopo aver vinto la tappa regina con arrivo a Laruns. Questo risultato confermò il suo status di pretendente ai Grandi Giri.

3. Le grandi vittorie di Roglič

Il 2019 segnò la definitiva consacrazione di Primož Roglič come uno dei migliori ciclisti al mondo. All’inizio dell’anno vinse ancora il Tour de Romandie e il Tirreno-Adriatico, ma il suo obiettivo principale era il Giro d’Italia. Roglič iniziò il Giro alla grande, vincendo la cronometro di apertura e indossando la maglia rosa per diverse tappe. Sebbene non riuscisse a vincere il Giro, finì sul podio, chiudendo al terzo posto, dietro Richard Carapaz e Vincenzo Nibali. Tuttavia, il vero trionfo di Roglič arrivò alla Vuelta a España 2019, dove dominò la corsa e vinse la sua prima grande corsa a tappe. La vittoria alla Vuelta fu un momento storico per il ciclismo sloveno, poiché Roglič divenne il primo corridore sloveno a vincere un Grande Giro. Nel 2020, Roglič era considerato uno dei grandi favoriti per il Tour de France. Dopo due settimane di gara, sembrava destinato a vincere, mantenendo la maglia gialla con sicurezza. Tuttavia, nell’ultima cronometro della penultima tappa, fu superato dal connazionale Tadej Pogačar, che gli tolse la vittoria per soli 59 secondi. La sconfitta fu una delle più dolorose della carriera di Roglič, ma dimostrò anche la sua sportività e la sua capacità di accettare la sconfitta con dignità. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

ROME, ITALY – 2023/05/28: Primo Rogli of Slovenia and Team Jumbo-Visma – Pink Leader Jersey on the finish line in Rome during the 106th Giro d’Italia 2023. 106th Giro d’Italia 2023, Stage 21 a 126km stage from Rome to Rome / #UCIWT. (Photo by Stefano Costantino/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Nonostante la delusione al Tour, Roglič si riprese rapidamente, vincendo la sua seconda Vuelta a España consecutiva nel 2020. Inoltre, nel 2021, Roglič conquistò l’oro olimpico nella cronometro individuale ai Giochi di Tokyo, un risultato che confermò la sua eccezionale abilità nelle prove contro il tempo e la sua capacità di risorgere dopo le difficoltà. Il 2021 fu un altro anno di successi per Roglič, che vinse la sua terza Vuelta a España consecutiva, consolidando il suo dominio in questa corsa. Con tre vittorie consecutive, Roglič si è affermato come uno dei corridori più costanti e affidabili nelle corse a tappe. Il 2023 è stato un anno straordinario per Roglič, che ha finalmente ottenuto la vittoria al Giro d’Italia. Dopo essere andato vicino al successo in passato, Roglič ha conquistato il Giro con una straordinaria performance nella cronoscalata dell’ultima settimana, superando Geraint Thomas e assicurandosi la maglia rosa. Questa vittoria ha completato il suo palmarès nei Grandi Giri, dimostrando ancora una volta la sua versatilità e determinazione.

4. Il Palmares

Roglič ha un palmarès molto ricco, che include 3 Vuelta a España (2019, 2020, 2021), 1 Giro d’Italia 2023, 1 Oro olimpico nella cronometro (Tokyo 2020), 1 Parigi-Nizza (2022), 2 Giri dei Paesi Baschi (2018, 2021), 2 Tour de Romandie (2018, 2019), 1 Tirreno-Adriatico (2019). Primož Roglič è un ciclista completo, capace di eccellere sia nelle cronometro che nelle tappe di montagna. La sua esperienza come saltatore con gli sci gli ha dato una straordinaria forza nelle gambe e una capacità unica di mantenere la concentrazione sotto pressione. Roglič è noto per la sua capacità di mantenere un ritmo costante in salita e per le sue prestazioni dominanti nelle cronometro, che spesso gli permettono di fare la differenza nelle classifiche generali. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Un altro aspetto che lo contraddistingue è la sua resistenza mentale. Dopo la delusione del Tour de France 2020, Roglič ha dimostrato una grande capacità di riprendersi e di tornare più forte. La sua vittoria olimpica e i successi alla Vuelta a España e al Giro d’Italia sono una testimonianza della sua capacità di imparare dalle sconfitte.

5. La bicicletta di Roglič

Roglič utilizza biciclette Cervélo, fornite dal suo team Jumbo-Visma. La bici principale è la Cervélo R5, adatta per le salite, mentre per le cronometro usa la Cervélo P5. Lo sloveno è una figura riservata, ma è noto per essere molto legato alla sua famiglia. È sposato con Lora Klinc, che lo ha sempre sostenuto durante la sua carriera ciclistica. La coppia ha un figlio, nato nel 2021. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Roglič parla fluentemente sloveno, inglese e, grazie al tempo trascorso nelle squadre ciclistiche internazionali, ha imparato anche altre lingue, tra cui il francese. E’ molto legato alla sua terra natale, la Slovenia, e ha spesso dedicato le sue vittorie al suo paese. È considerato una delle più grandi star sportive della Slovenia, insieme a Tadej Pogačar e Luka Dončić.

Leggi anche