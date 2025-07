Pallavolo, Paola Egonu svela il segreto dell’Italvolley: “Ecco chi è la nostra guida”

La Nazionale femminile di pallavolo si presenta alla Week 3 della Volleyball Nations League in uno stato di forma eccellente. Le vittorie consecutive hanno rafforzato fiducia e consapevolezza, ma Paola Egonu mantiene i piedi ben saldi a terra e, alla vigilia della sfida contro il Belgio, rivela qual è il vero motore dell’attuale momento magico azzurro.

Pallavolo VNL femminile – Paola Egonu: “Stiamo vivendo un momento speciale e otteniamo ottimi risultati” https://t.co/thd5uu3sq6 pic.twitter.com/GyE7jXFQLO — iVolley (@iVolleymagazine) July 8, 2025

Intervenuta in conferenza stampa da Apeldoorn, in Olanda, Egonu ha sottolineato la solidità mentale del gruppo guidato da Velasco: “Stiamo vivendo un momento speciale, lavoriamo tanto e stiamo ottenendo ottimi risultati. Pensiamo partita per partita, non a quello che sta succedendo o accadrà. Potremmo anche perdere, ma sappiamo leggere le difficoltà e superarci”.

Una filosofia chiara: niente euforia, nessuna pressione sulle nove o dieci vittorie consecutive potenzialmente raggiungibili. L’obiettivo è solo uno: concentrarsi su ogni singolo set, senza guardare troppo lontano.

Pallavolo, Paola Egonu e il “momento magico”

Poi l’opposta azzurra ha indicato Monica De Gennaro come una delle chiavi di questo percorso vincente: “Non so se esistano segreti, ma sono convinta che la sua presenza sia determinante. In allenamento e in campo, col suo carisma ci spinge a dare il massimo. È una guida per veterane e giovani”.

La giocatrice campana, col suo carisma e la sua esperienza, si sta confermando una leader silenziosa ma influente, capace di cementare un gruppo che oggi appare compatto, affamato e pronto a tutto.

L’Italia affronterà il Belgio mercoledì alle 17, con l’obiettivo di allungare la striscia positiva e confermare la sensazione di essere stabilmente tra le grandi potenze mondiali.

