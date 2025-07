Home | Tour de France 2025 al via: per i bookmaker è già Pogacar contro tutti

Prende il via oggi il Tour de France 2025 e, secondo gli analisti delle scommesse, sarà una corsa dominata da Tadej Pogacar. Lo sloveno, già vincitore del Giro delle Fiandre e della Liegi-Bastogne-Liegi in primavera, è il grande favorito per la vittoria finale a Parigi.

I bookmaker, come riporta Agipronews, offrono il suo successo a 1,30 (Goldbet e Better). L’unico rivale considerato realmente in grado di contrastarlo è Jonas Vingegaard, vincitore delle edizioni 2022 e 2023: la sua tripletta vale 3,50 volte la posta.

Evenepoel outsider, più indietro Roglic e Almeida e nessun italiano per la generale

Completa il podio dei favoriti Remco Evenepoel, terzo nel 2024, con una quota di 11. Più indietro troviamo Primoz Roglic, secondo nel 2020 e reduce dal ritiro al Giro per una serie di cadute, e Joao Almeida, fedele gregario di Pogacar. Entrambi sono proposti a 26.

Non ci sono italiani candidati alla classifica generale, ma le speranze azzurre si concentrano sulla maglia verde. Il velocista Jonathan Milan, reduce da due vittorie nella classifica a punti al Giro (2023 e 2024), punta deciso alla Grande Boucle.

La quota per il successo dell’azzurro nella classifica a punti è 3,50, al pari di Jasper Philipsen, vincitore nel 2023. Seguono Tim Merlier a 8, poi Biniam Girmay, Wout Van Aert e Mathieu Van Der Poel, tutti a 8.

Fiducia degli scommettitori anche per la prima tappa, con Jonathan Milan a quota 3 per la vittoria e l’eventuale conquista della prima maglia gialla. Solo Tim Merlier è più avanti nei pronostici, offerto a 2,50.

Belgian Remco Evenepoel of Soudal Quick-Step pictured at the start of the first stage, Lille Metropole to Lille Metropole (185 km), of the 2025 Tour de France cycling race, in Lille, France, on Saturday 05 July 2025. The 112th edition of the Tour de France starts on Saturday 5 July in Lille, France, and will finish in Paris, France on the 27th of July. BELGA PHOTO JASPER JACOBS (Photo by JASPER JACOBS / BELGA MAG / Belga via AFP) (Photo by JASPER JACOBS/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

Pogacar in testa anche per la maglia a pois, Evenepoel favorito tra i giovani

Nella lavagna dedicata al miglior scalatore, domina ancora Pogacar, già vincitore della maglia a pois nel 2021 e 2022: la sua quota è 3. A seguire Vingegaard e il francese Lenny Martinez, entrambi a 9.

Per la maglia bianca di miglior giovane, il favorito è Remco Evenepoel, proposto a 1,75. Alle sue spalle il tedesco Florian Lipowitz, compagno di squadra di Roglic, a 3,50, e lo spagnolo Carlos Rodriguez della Ineos, a 7,50.

