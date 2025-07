Marcell Jacobs, ora è mistero: il certificato medico e gli allenamenti “solitari”

Le ultime settimane per Marcell Jacobs sono state complesse. L’ex campione olimpico dei 100 metri è reduce da una prestazione opaca a Turku, il 17 giugno, che aveva sollevato più di un dubbio. Lo staff aveva parlato di “rimodulazione del programma“, lui aveva ironizzato sui social, ma ora emerge la vera ragione: un nuovo problema muscolare. E non lo dice l’atleta o la Fidal, ma l’organizzatore di un meeting in Francia.

Mistero Jacobs: salta Nancy per infortunio muscolare, l’entourage nega, la federazione non sa nulla di lui



Il Corriere della Sera fa il punto sulla situazione dello sprinter trentenne. Salta il meeting di Nancy, il suo tecnico Reider è in Cina, lui si starebbe allenando a… pic.twitter.com/a572HG3WRD — il Napolista (@napolista) July 3, 2025

A rivelare il problema fisico è stato Pascal Thiébaut, ex mezzofondista e oggi organizzatore del Meeting Stanislas di Nancy, dove Jacobs era atteso come principale attrazione. “Non vi nascondo che ho fatto fatica a dormire”, ha dichiarato, “perché dopo aver lavorato a lungo all’accordo per avere Marcell qui a Nancy, per noi la sua presenza era ormai scontata”. (continua dopo la foto)

Il suo volto campeggia ancora sui manifesti che tappezzano lo stadio e il centro città, assieme a quelli di Pavel Faidek e Angelica Moser, le altre due stelle dell’evento. Tre giorni prima della gara, però, è arrivata la doccia fredda: “Ho ricevuto dall’agente di Jacobs un bollettino medico in cui si parla di una lesione muscolare alla coscia sinistra”.

Così, il campione di Tokyo è costretto di nuovo a fermarsi, in un momento in cui sembrava aver recuperato dall’infortunio di marzo. Le comunicazioni ufficiali restano frammentarie e contraddittorie. Dopo Turku, il team aveva parlato di normale programmazione, mentre ora si scopre che Jacobs ha presentato certificazioni mediche per giustificare il forfait francese. Sui tempi di recupero, però, non è stata fornita alcuna indicazione.

Alla Fidal, intanto, regna il silenzio. Secondo quanto emerso, non è arrivata alcuna documentazione sanitaria, né Jacobs è atteso all’Acquacetosa per controlli, nonostante l’invito. Il presidente Stefano Mei, intervistato nei giorni scorsi, ha spiegato: “L’ho chiamato ma aveva il telefono staccato. Forse usa ancora il numero statunitense. Non ho insistito”.

Una spiegazione che dice molto sul livello di comunicazione tra il velocista e la federazione, in un momento in cui il settore sprint azzurro, tolta la parentesi positiva di Madrid, è in profonda crisi. (continua dopo la foto)

Dallo staff di Jacobs fanno sapere che l’atleta si sta allenando a Desenzano, che il suo allenatore resta Rana Reider (al momento però in Cina), e che quest’ultimo lo raggiungerà presto. Ma oltre a questo, nessun dettaglio su un rientro in gara, né una conferma della gravità dell’infortunio.

Di certo, dopo l’ennesima pausa e i problemi che si ripetono con cadenza inquietante, cresce la preoccupazione attorno a un atleta che aveva fatto sognare l’Italia e che oggi sembra avvolto da un alone di mistero, tra certificati consegnati all’estero e telefoni spenti in patria. Una buona notizia però c’è: il numero italiano di Marcell è di nuovo attivo. Magari, con una chiamata in più, si potrebbe finalmente fare chiarezza.

Leggi anche: