Marcell Jacobs, altri guai: nuovo infortunio, Mondiali a rischio

Il ritorno in pista di Marcell Jacobs dovrà ancora attendere. Secondo quanto riportato da L’Équipe, il campione olimpico dei 100 metri ha subito un infortunio alla coscia sinistra, che lo costringerà a rinunciare al Meeting di Nancy, in programma venerdì 4 luglio. La gara avrebbe segnato il vero rientro agonistico dell’azzurro nella stagione outdoor, dopo il debutto a Turku lo scorso 17 giugno.

Jacobs, Tortu e il futuro della velocità italiana: il parere di Simone Collio https://t.co/IDCVKcX7k0 — enrico spada (@enricospada2) June 26, 2025

L’assenza di Jacobs a Nancy, tappa Silver del Continental Tour 2025, sorprende anche per la tempistica: sembrava pronto al ritorno dopo la delusione in Finlandia, dove aveva corso in 10”30 in batteria e 10”44 in finale, rallentando negli ultimi metri. Prestazioni che avevano spinto il suo team a rimandare la partecipazione sia al Roma Sprint Festival del 20 giugno che alla trasferta per gli Europei a squadre di Madrid, nonostante fossero stati appuntamenti inizialmente confermati.

La notizia rilancia ora dubbi e apprensioni sulla tenuta fisica del velocista azzurro. La speranza era di vederlo nuovamente competitivo già a Nancy, ma l’ennesimo stop per problemi muscolari costringe a rivedere i piani. Se confermato, l’infortunio alla coscia potrebbe compromettere anche il programma di avvicinamento ai Mondiali di Tokyo, in calendario a metà settembre.

A questo punto, si attende una valutazione precisa sull’entità del guaio fisico. L’obiettivo resta quello di arrivare a Tokyo con un Jacobs competitivo e integro, ma il tempo stringe e i segnali continuano a essere preoccupanti. La sensazione è che il campione olimpico non voglia rischiare nulla, ma ogni rinuncia aggiunge incertezza sul suo reale stato di forma in vista dell’evento più atteso dell’anno.

