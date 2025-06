Home | Europei di Atletica, Jacobs non ci sarà: è corsa a due per sostituirlo nel 100 metri

Atletica, l’assenza di Marcell Jacobs pesa parecchio sulla squadra italiana impegnata ai campionati europei a squadre, in programma a Madrid dal 26 al 29 giugno. Il campione olimpico e primatista continentale ha comunicato la sua defezione proprio nel giorno in cui la formazione è stata ufficializzata, lasciando un vuoto importante soprattutto nella gara simbolo dei 100 metri.

A contendersi la maglia azzurra sono ora due velocisti ben noti ma con carriere recenti altalenanti sulla distanza regina: Filippo Tortu e Lorenzo Patta. La decisione finale spetta al direttore tecnico della nazionale, Antonio La Torre, chiamato a scegliere tra due atleti che, per diverse ragioni, hanno corso poche volte i 100 metri negli ultimi anni.

Tortu, in particolare, ha spostato il suo focus sul 200 metri dal 2022, mentre Patta ha dosato attentamente le sue presenze in gare individuali, mantenendo comunque un ruolo da protagonista nella staffetta 4×100, grazie a un’abilità nei cambi di frazione unanimemente riconosciuta.

Nonostante i tempi simili nelle ultime uscite, Filippo Tortu sembra favorito per essere al via venerdì sera, alle 21.35, sul tartan dello stadio Vallehermoso. A Madrid, sette anni fa, il 22 giugno 2018, Tortu infranse la barriera dei 10 secondi, correndo in 9″99, un risultato storico che segnò la prima volta di un italiano sotto questo limite e rilanciò l’atletica azzurra dopo decenni.

In questa stagione Tortu ha disputato solo una gara sui 100 metri, fermando il cronometro a 10″19 durante il Golden Gala Pietro Mennea di Roma del 6 giugno. Patta ha invece fatto registrare un 10″16 al meeting di Savona il 21 maggio e un 10″25 al Roma Sprint Festival di venerdì scorso. A livello cronometrico, dunque, la differenza è minima e la scelta si orienterà probabilmente verso l’esperienza.

Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Filippo Tortu e Lorenzo Patta vincitori della batteria 4×100, Mondiali atletica Budapest. (Photo by Jewel SAMAD / AFP) (Photo by JEWEL SAMAD/AFP via Getty Images)

Questa gara potrebbe rappresentare anche un momento di svolta per Tortu. Sebbene punti a concentrarsi sui 200 metri in vista dei Mondiali di Tokyo, un risultato brillante nei 100 metri proprio a Madrid potrebbe spostare nuovamente l’attenzione sulla distanza più breve, dove in passato ha dimostrato il suo valore.

Per quanto riguarda la staffetta 4×100 maschile, in programma sabato 28 giugno alle 21.20, l’assenza di Jacobs costringerà a un cambio nel quartetto storico che vinse l’oro olimpico a Tokyo 2021 con il record nazionale di 37″50. Al suo posto dovrebbe entrare Samuele Ceccarelli, reduce da una buona prova al Roma Sprint Festival con 10″27.

La formazione probabile vedrà Patta aprire la frazione, seguito da Tortu, Desalu e in ultima frazione Ceccarelli. Il compito di mantenere alto il livello della velocità italiana a Madrid sarà dunque affidato a questi quattro uomini, chiamati a onorare l’eredità di Jacobs e a difendere con orgoglio i colori azzurri in una stagione che si annuncia ricca di sfide e ambizioni.

