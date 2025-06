Dal 26 al 29 giugno 2025, Madrid si trasforma nella capitale europea dell’atletica leggera ospitando la prestigiosa edizione degli Europei a Squadre. Quattro giorni di grande sport e sfide emozionanti attendono gli appassionati presso lo storico stadio di Vallehermoso, teatro di una competizione che vedrà protagoniste le migliori squadre nazionali del continente. Inizialmente programmata per il 2023, questa manifestazione è stata poi integrata nel programma dei Giochi Europei e spostata in Polonia, prima di tornare finalmente nella capitale spagnola per l’ edizione a cui assisteremo a partire da giovedì.

Lo Stadio Vallehermoso, il cuore degli Europei

Il palcoscenico degli Euriopei sarà il già citato stadio di Vallehermoso, un impianto che racconta l’evoluzione dell’atletica leggera moderna. Con la sua struttura parzialmente coperta e una capienza di 10.000 spettatori, offre un’atmosfera intima ma elettrizzante per pubblico e atleti, oltre a caratteristiche tecniche di alto livello: pista di 400 metri con 8 corsie, curve progettate con un raggio unico di 36,5 metri e pavimentazione in materiale sintetico di ultima generazione.

La storia di questo stadio è molto particolare e contribuisce ad aumentarne il fascino: inaugurato nel lontano 1961, ha vissuto una seconda vita dopo essere stato completamente demolito nel 2008 e ricostruito nel 2017. Dal momento della sua riapertura, datata 2019, Vallehermoso è diventato il cuore dell’atletica spagnola, ospitando eventi di grande prestigio come il Meeting Internazionale di Atletica Leggera Villa de Madrid e la 100ª edizione dei Campionati spagnoli.

Il Calendario della manifestazione

Andiamo allora ad approfondire il calendario degli Europei di Atletica Leggera a Squadre, che come detto si svolgeranno da giovedì 26 giugno a domenica 29.

Giovedì 26 giugno

La competizione prenderà il via nel pomeriggio di giovedì con due delle specialità più spettacolari dell’atletica leggera:

Venerdì 27 giugno

Il venerdì rappresenta il vero battesimo del fuoco per gli atleti, con un programma ricchissimo che spazierà dai lanci alle corse, dai salti alle prove di resistenza e che terrà incollato alla tv il pubblico degli appasionati:

Sabato 28 giugno

La giornata di sabato promette di essere quella più avvincente, con l’esplosivo finale affidato alle staffette 4×100, una delle prove più amate. Nel dettaglio:

Domenica 29 giugno

L’ultima giornata chiuderà in bellezza gli Europei, con le prove più lunghe e la spettacolare staffetta 4×400 mista:

Programma completo gare – Europei a squadre Madrid 2025

Programma gare – 26/29 giugno 2025 Giorno Orario Specialità Categoria 26 giugno 16:00 Salto con l’asta Femminile 18:20 Salto con l’asta Maschile 27 giugno 18:20 Lancio del martello Maschile 18:41 Getto del peso Femminile 19:04 Salto triplo Maschile 19:29 Salto in lungo Femminile 19:52 100 metri Maschile 20:00 100 metri Femminile 20:15 1500 metri Maschile 20:25 400 ostacoli Femminile 20:40 200 metri Maschile 20:50 5000 metri Femminile 21:10 Staffetta 4×100 Maschile 21:20 Staffetta 4×100 Femminile 28 giugno 18:20 Lancio del giavellotto Femminile 18:41 Getto del peso Maschile 19:04 Salto triplo Femminile 19:29 Salto in lungo Maschile 19:52 100 ostacoli Femminile 20:00 110 ostacoli Maschile 20:15 800 metri Femminile 20:25 400 metri Maschile 20:40 200 metri Femminile 20:50 3000 siepi Maschile 21:10 Staffetta 4×400 Femminile 21:20 Staffetta 4×400 Maschile 29 giugno 08:30 20 km marcia Femminile 09:45 20 km marcia Maschile

Gli italiani in gara agli Europei

🇮🇹 Focus Azzurri: chi seguire a Madrid Nadia Battocletti – 5000m, medagliata olimpica

– 5000m, medagliata olimpica Mattia Furlani – Salto in lungo, oro europeo U20

– Salto in lungo, oro europeo U20 Andy Diaz – Salto triplo, veterano

– Salto triplo, veterano Yeman Crippa – Fondo, 5000m

– Fondo, 5000m Leonardo Fabbri – Getto del peso

– Getto del peso Assente: Marcell Jacobs

L’Italia si presenta a Madrid con un obiettivo ambizioso, anche se complesso: difendere lo storico titolo conquistato nel 2023 in Polonia. Anche se privata di alcune stelle, la squadra azzurra può contare su un roster di altissimo livello che mescola esperienza e gioventù.

Tra i big di casa nostra spiccano i tre medagliati olimpici di Parigi 2024: Nadia Battocletti, specialista del mezzofondo e fondo che gareggerà sui 5000 metri; Mattia Furlani, giovane fenomeno del salto in lungo che ha stupito il mondo dell’atletica e Andy Diaz, veterano del salto triplo con la sua esperienza internazionale.

Yeman Crippa rappresenterà l’Italia nei 5000 metri, portando la sua costanza e determinazione nelle prove di fondo. Leonardo Fabbri difenderà i colori azzurri nel getto del peso, specialità in cui l’Italia vanta una tradizione importante. Lorenzo Simonelli sarà protagonista nei 110 ostacoli, mentre Sara Fantini punterà al podio nel lancio del martello,.

Nel settore dei salti, oltre al già menzionato Furlani, l’Italia schiererà Larissa Iapichino nel salto in lungo femminile. Zaynab Dosso, invece, sarà impegnata sia nei 100 metri che nella staffetta 4×100. Particolare attenzione meritano alcuni giovani emergenti che si sono già fatti notare in precedenti competizioni e che potrebbero lasciare un segno: Matteo Sioli nel salto in alto, Francesco Pernici negli 800 metri ed Erika Saraceni nel salto triplo.

Non ci sarà Marcell Jacobs, il campione d’Europa in carica dei 100 metri, che ha dovuto rinunciare alla manifestazione.

Dove vedere gli Europei a squadre di Atletica Leggera

Per non perdere nemmeno un momento di questa manifestazione, gli appassionati italiani potranno seguire l’evento attraverso Rai Sport, che garantirà la diretta televisiva per gran parte della manifestazione. Per chi preferisce l’opzione streaming, Rai Play offrirà la diretta e una programmazione speciale che dal sabato sera (dalle ore 20:45) si sposterà su Rai Play Sport 1, garantendo una copertura completa e senza interruzioni.