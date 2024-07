Calcio. Juve-Napoli, l’ipotesi scambio Chiesa-Raspadori infiamma il calciomercato. Il nuovo campionato di calcio di Serie A 2024/25 è alle porte e così le squadre stanno lavorando per creare la rosa perfetta per conquistare il nuovo scudetto. Federico Chiesa resta il nome più gettonato dell’estate 2024, affermandosi come l’uomo mercato di quest’anno. Ha il contratto in scadenza nel 2025 e guadagna circa 5,5 milioni a stagione. La Juve era già intenzionata a cederlo. In più il nuovo allenatore Thiago Motta non lo considera tra i giocatori fondamentali del nuovo corso. Non è un mistero che la Roma lo voglia ma è anche un obiettivo del Napoli di Conte. (Continua a leggere dopo le foto)

Sia De Rossi che l’ex compagno Dybala continuano a spingerlo verso la soluzione in giallorosso ma anche Conte lo vedrebbe alla grande nella sua nuova avventura, per sfruttare al meglio la velocità sull’esterno. Secondo Tuttosport, gli azzurri potrebbero inserire un giocatore adatto al calcio di Thiago Motta e da tempo è gradito a Giuntoli: Giacomo Raspadori, che ha il vantaggio di avere più o meno lo stesso valore, circa 25 milioni, dell’esterno bianconero. Quindi sarebbe uno scambio decisamente equo che farebbe impazzire di gioia i tifosi di Juve.Napoli.