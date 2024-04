Roberto Baggio promuove Yildiz e Zirkzee: “Hanno qualità incredibili”

In una recente intervista, l’icona del Calcio Italiano Roberto Baggio si è pronunciato in termini molto lusinghieri su due dei giovani del campionato di Serie A: Kenan Yildiz e Joshua Zirkzee. Il Divin Codino si è poi concentrato su un’analisi del mondo del Calcio attuale alla luce della sua lunga esperienza.

L’intervista a Roberto Baggio

Roberto Baggio è stato intervistato da Tuttosport, in occasione della presentazione di Antera, lo storico marchio di cerchi in lega di cui l’ex-calciatore è brand ambassador. La chiacchierata ha dato modo al divin codino di dire la sua su diversi temi legati all’attualità del panorama calcistico. Roberto Baggio è una delle personalità che ne hanno segnato la storia con la sua carriera piena di successi e cadute che, nel bene e nel male, hanno coinvolto e incantato il pubblico. (Continua a leggere dopo la foto…)

I cambiamenti nel mondo del calcio

Nell’intervista con Tuttosport, Roberto Baggio ha toccato diversi temi a cominciare dai cambiamenti che il mondo del calcio sta vivendo negli ultimi tempi: “Credo che il calcio in Italia sia sempre stato e sia tuttora molto difficile. I tempi poi sono cambiati, quello che vediamo oggi è uno sport completamente diverso, c’è molto più studio, più conoscenza e più cultura. Una volta giocavamo sempre e solo con la palla. Era l’attrezzo che non dovevamo mai perdere o abbandonare…“. Come sempre, Baggio ha dato prova di una lucidità e di una sensibilità non comune riconfermando la sua capacità di analisi anche su alcune novità del panorama calcistico. L’ex attaccante ha infatti voluto spendere alcune parole su due delle promesse della Serie A.

