Conferenza stampa Massimiliano Allegri. È la vigilia del derby di Torino. Domani, alle ore 18:00, allo stadio Grande Torino, scenderanno in campo la squadra granata e quella bianconera per uno dei derby più appassionati della Serie A. Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa. (Continua…)

Leggi anche: Calciomercato, la Juventus vuol prendersi mezzo Bologna

Leggi anche: Calciomercato Juventus, Retegui nel mirino: primi contatti

Conferenza stampa Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri ha tenuto la classica conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato. Domani la Juventus sarà ospite del Torino nel derby della Mole. La squadra bianconera è reduce dalla doppia vittoria, in Coppa Italia e campionato. Il Torino, invece, si è fermato nella scorsa giornata contro l’ Empoli. Nel derby, però, si azzera tutto: entrambe le squadre vogliono vincere per affermare il proprio “dominio” sul territorio.

Alla vigilia del derby, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa ed ha toccato svariati temi, tra cui quello legato al suo futuro. “Adesso bisogna pensare solo agli obiettivi, entrare o non entrare in Champions vale 100 milioni” – ha dichiarato – “È un obiettivo fondamentale. Poi la società, come sempre, deciderà quale sarà il futuro migliore per la Juventus. In questo momento la cosa migliore da fare è unire le nostre forze per centrare questo obiettivo che è molto importante”.