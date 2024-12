Il 2024 di Eurolega si è rivelato un anno di vero spettacolo di talento, strategia e intensità, confermando il torneo come l’élite del basket europeo. Tra schiacciate mozzafiato, giocate decisive e battaglie combattute fino all’ultimo secondo, alcune squadre hanno saputo distinguersi più di altre per costanza e brillantezza. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Le migliori protagoniste della competizione sono quelle che si sono distinte per i loro unici punti di forza, i leader in campo e le strategie che le hanno portate al vertice. Dai campioni in carica ai nuovi outsider, scopriamo chi ha lasciato il segno nell’ultima edizione del torneo. Andiamo a vedere quindi quali sono state le squadre più forti dell’Eurolega 2024.

4. Fenerbahce

Il Fenerbahce ha raggiunto le Final Four di Eurolega nella stagione 2023-24 dopo 3 anni dall’ultima volta. Un risultato straordinario ottenuto grazie a un significativo cambio di rotta nei mesi precedenti. L’annata infatti era cominciata tra gli alti e bassi, a tal punto che il direttivo del club ha deciso a dicembre di cambiare allenatore passando da Dimitris Itoudis a Šarūnas Jasikevičius. La novità in panchina è stata accolta bene dalla squadra, che si è adattata in fretta alla nuova guida tecnica.

In Eurolega in Fenerbahce ha portato avanti un percorso coraggioso culminato con l’accesso alle Final Four. Il percorso dei turchi è arrivato fino alla semifinale, dove sono stati costretti ad arrendersi di fronte alla potenza dei greci del Panathinaikos. Un’altra sconfitta poi è stata rimediata contro l’Olympiacos in occasione della finalina per il terzo posto. Al termine della stessa stagione il Fenerbahce ha conquistato il titolo di campione nella Basketbol Süper Ligi e ha vinto la Coppa di Turchia.

(Foto di ALTAN GOCHER/Immagini del Medio Oriente/AFP via Getty Images)

3. Olympiacos

Al termine dell’ultima stagione l’Olympiacos si è confermata ai vertici del basket europeo. Dopo aver concluso la regular season di Eurolega al quinto posto, l’Olympiacos ha affrontato il Barcellona nei playoff, riuscendo a prevalere e guadagnandosi un posto nella prestigiosa Final Four. Arrivati in semifinale, i greci sono usciti sconfitti 87-76 dal Real Madrid, al termine di una partita disputatasi all’Uber Arena che ha visto il Real Madrid vincere e convincere per tutta la durata dei quattro quarti. Nel luglio 2024, l’Olympiacos ha annunciato il ritorno di Sasha Vezenkov dopo un anno di assenza durante il quale aveva giocato in NBA per i Sacramento Kings.

(Foto di Panagiotis Moschandreou/Euroleague Basketball su Getty Images)

2. Real Madrid

La stagione 2023-24 è difficile sulla carta per il Real Madrid. Al termine dell’annata precedente infatti gli spagnoli hanno vinto il loro undicesimo titolo EuroLeague battendo l’Olympiacos in finale, vincendo il titolo per l’undicesima volta nella storia. Il 2023-24 è cominciato bene per il Real, che non ha smarrito l’appetito e ha approcciato bene la stagione fin dalle prime battute, nonostante qualche difficoltà di percorso.

La squadra – sotto la guida tecnica di Chus Mateo – è riuscita ad avanzare fino alle final four nella massima competizione europea. In semifinale gli spagnoli hanno affrontato e battuto l’Olympiacos Pireo con un punteggio di 87-76. In finale però il Real Madrid non è riuscito a ripetersi ed è stato costretto ad arrendersi al Panathinaikos, che ha trionfato con il punteggio di 95-80.

(Foto di OSCAR DEL POZO / AFP) (Foto di OSCAR DEL POZO/AFP su Getty Images)

1. Panathinaikos

Il 2024 è stato un anno storico per Il Panathinaikos, che è tornato sul tetto d’Europa tredici anni dopo l’ultima volta, quando nel 2011 aveva battuto in finale il Maccabi Tel Aviv. Al termine della scorsa stagione è arrivato il settimo titolo europeo per i greci al termine di una cavalcata straordinaria. Le radici del successo sono da rintracciare nella stagione precedente, quando nell’aprile 2023 è stato annunciato Ergin Ataman come nuovo allenatore dei greci.

In squadra sono stati poi aggiunti giocatori di alto livello come Kostas Sloukas, Luca Vildoza, Juancho Hernangomez e Kendrick Nunn. Il Panathinaikos ha chiuso la regular season di EuroLeague al secondo posto, ritornando ai playoff dopo cinque anni di assenza. Nei quarti di finale, la squadra ha sconfitto il Maccabi Tel Aviv con un 3-2, qualificandosi per le Final Four di EuroLeague. Durante le Final Four, il Panathinaikos ha superato il Fenerbahce in semifinale e ha battuto il Real Madrid in finale, conquistando così il suo settimo titolo europeo. Inoltre, la squadra ha vinto anche il campionato greco nella stagione 2023-24.

