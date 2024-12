Il 2024 ha visto alcune squadre dominare sia dal punto di vista del gioco che delle vittorie, con tanto di record stabiliti a livello nazionale e internazionale. Le 5 squadre più dominanti dell’anno hanno saputo conquistare grandi trofei vincendo e…convincendo.

Inter

I nerazzurri, sotto la guida di Simone Inzaghi, hanno dominato il campionato, concludendo il girone d’andata da campioni d’inverno e mantenendo una leadership solida nella seconda metà della stagione. Lautaro Martínez, capocannoniere con 24 gol, è stato il trascinatore della squadra, affiancato da un Hakan Çalhanoğlu decisivo in mezzo al campo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

MILAN, ITALY – OCTOBER 27: Federico Dimarco of FC Internazionale in action during the Serie A match between FC Internazionale and Juventus at Stadio Giuseppe Meazza on October 27, 2024 in Milan, Italy. (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images)

Dopo aver affrontato diverse difficoltà in Champions League, venendo eliminata dall’Atletico Madrid, l’Inter ha continuato a dominare in Serie A, stabilendo nuovi record, come l’imbattibilità nelle prime 31 giornate e il miglior attacco del campionato con 89 gol segnati. La vittoria aritmetica del titolo è arrivata con cinque giornate d’anticipo, grazie a un 2-1 contro il Milan nel derby. Il vantaggio finale sui rossoneri è stato di 19 punti, con la miglior difesa del campionato (22 gol subiti).

Il cammino dei nerazzurri è stato caratterizzato da una continuità impressionante, con la squadra capace di mantenere la concentrazione in tutte le competizioni. L’Inter ha concluso la stagione con 94 punti, il secondo miglior punteggio della sua storia, raggiungendo la seconda stella.

Spagna

La Spagna ha conquistato il quarto titolo europeo della sua storia, battendo l’Inghilterra 2-1 in finale dopo una serie di emozionanti partite. Nel quarto di finale contro la Georgia, gli spagnoli hanno rimontato un autogol iniziale e vinto 4-1. Grande prestazione anche nei quarti contro la Germania. La partita, ricca di occasioni, si è conclusa 2-1 per la Spagna grazie a un gol decisivo di Merino nei supplementari, eliminando i padroni di casa. In semifinale, la Roja ha affrontato la Francia, ribaltando un iniziale gol di Kolo Muani grazie alle reti di Yamal e Dani Olmo, vincendo 2-1 e approdando in finale dopo dodici anni. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

BERLIN, GERMANY – JULY 14: Alvaro Morata of Spain looks on during the UEFA EURO 2024 final match between Spain and England at Olympiastadion on July 14, 2024 in Berlin, Germany. (Photo by Inaki Esnaola/Getty Images)

Contro l’Inghilterra, la Spagna ha iniziato forte, passando in vantaggio con Williams a inizio ripresa, ma gli inglesi hanno pareggiato con Palmer. La Roja ha reagito e trovato il gol decisivo all’86’ con Oyarzabal, che ha siglato in scivolata su assist di Cucurella. Con questa vittoria, la Spagna ha conquistato il suo quarto titolo europeo, diventando la nazionale con il maggior numero di trionfi nella competizione, mentre l’Inghilterra ha subito la sua seconda finale persa consecutiva.

Atalanta

L’Atalanta è stata grande protagonista in Europa League, con un percorso straordinario culminato nella vittoria finale, un trionfo che ha segnato una nuova pagina nella storia del club bergamasco. La squadra di Gian Piero Gasperini ha affrontato con determinazione ogni avversario, dimostrando la solidità e il gioco spettacolare che la caratterizzano ormai da anni. L’emblema della crescita atalantina è forse la prestazione sontuosa mostrata nella gara europea contro il Liverpool ad Anfield (0-3 per i bergamaschi ad aprile).

La vittoria in Europa League ha regalato all’Atalanta il primo grande trofeo internazionale della sua storia, cementando il club come una delle realtà più affermate del calcio europeo. Un trionfo che ha consacrato il progetto di Gasperini e ha mostrato alcuni grandi talenti, a partire da Koopmeiners (poi finito alla Juventus) e Lookmann, autore di una tripletta nella finale contro il Bayer Leverkusen. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

La Dea ha concluso la stagione 23/24 al quarto posto, con un complessivo di 69 punti alle spalle di Inter, Milan e Juventus. Ancora meglio è iniziata la stagione successiva, con Gasperini che ha saputo addirittura portare la squadra in testa alla classifica e in lotta per il titolo di inverno.

Bayer Leverkusen

Xabi Alonso ha trasformato un sogno in realtà. Il suo Bayer Leverkusen, trascinato da Florian Wirtz e Grimaldo, ha scalzato il Bayern Monaco dal trono e ha dominato anche su avversari come il Borussia Dortmund, finalista di Champions League. I rossoneri hanno vinto la prima Bundesliga nei loro 120 anni di storia, ottenendo anche il record di essere la prima squadra imbattuta in 34 partite a sollevare il titolo nazionale. In precedenza solo il Bayern Monaco di Udo Lattek (1986/87) e Jupp Heynckes (2012/13) erano riusciti a collezionare 33 partite su 34 senza sconfitte. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

NUREMBERG, GERMANY – JUNE 03: Florian Wirtz of Germany controls the ball during the international friendly match between Germany and Ukraine at Max-Morlock-Stadion on June 03, 2024 in Nuremberg, Germany. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

90 punti complessivi in Bundesliga, una Coppa di Germania da affiancare alla Meisterschale, 33 reti segnate negli ultimi dieci minuti di gioco. Una sola macchia nella splendida annata di Xabi Alonso: la sconfitta in finale di Europa League che ha infranto il desiderio di conquistare uno storico triplete.

Real Madrid

La stagione 2023/2024 del Real Madrid si è conclusa con un trionfo storico, coronato dalla vittoria in Champions League contro il Borussia Dortmund. Un successo che ha confermato la solidità del club madrileno e la sua capacità di reinventarsi anche dopo l’addio di alcune delle sue stelle più luminose.

Fin dall’inizio, la squadra di Carlo Ancelotti ha dato segnali di grande determinazione. L’arrivo di Jude Bellingham, il giovane centrocampista inglese, è stato uno dei colpi più significativi del mercato, e il suo impatto in campo è stato immediato. Con Bellingham che ha preso il centro del gioco, affiancato da veterani come Luka Modrić e Toni Kroos, il Real Madrid ha trovato un equilibrio perfetto tra esperienza e freschezza. Carlo Ancelotti ha messo in bacheca anche la Liga (36esimo titolo per il Real) e la Supercoppa di Spagna, mancando solamente la Coppa del Re. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Il centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham dribbla durante la partita del Soccer Champions Tour tra Real Madrid e FC Barcelona il 29 luglio 2023 all’AT&T Stadium di Arlington, TX. (Foto di Matthew Visinsky/Icon Sportswire via Getty Images)

Con la vittoria della Champions League, il Real Madrid ha conquistato il suo 15° titolo europeo, consolidando ulteriormente il suo status di regina d’Europa. In estate l’Atalanta ha provato il colpaccio in Supercoppa Europea, venendo però sconfitta per due a zero grazie a due gol nel secondo tempo siglati da Valverde e Mbappé. A dicembre per le Merengues è arrivata anche la Coppa Intercontinentale FIFA con un secco 3 a 0 sui messicani del Pachuca.

