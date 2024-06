Florian Wirtz è cresciuto tantissimo sotto la gestione di Xabi Alonso e ora fa gola a mezza Europa. La sua rapida ascesa nel Bayer Leverkusen e nella nazionale tedesca è testimone delle sue straordinarie qualità. Scopriamo qualcosa in più su di lui in attesa di vederlo scendere in campo ai prossimi campionati europei.

Quanti anni ha?

Florian Wirtz è uno dei nomi più scintillanti nel panorama calcistico europeo. Nato il 3 maggio 2003 a Pulheim, una cittadina vicino a Colonia, Wirtz ha rapidamente scalato le gerarchie del calcio tedesco e internazionale, diventando un talento di spicco per il Bayer Leverkusen e la nazionale tedesca. A soli ventuno anni, Wirtz rappresenta il futuro del calcio tedesco grazie alle sue straordinarie abilità tecniche. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Germany's midfielder #17 Florian Wirtz plays the ball during the International friendly football match between Germany and Greece in Moenchengladbach, western Germany, on June 7, 2024.



Florian Wirtz ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili dell’SV Grün-Weiß Brauweiler, un piccolo club locale. Le sue capacità fuori dal comune lo hanno presto portato all’attenzione di club più importanti, e nel 2010 è entrato a far parte dell’accademia del 1. FC Köln.

Dove gioca Wirtz?



Nel gennaio 2020, a soli 16 anni, Wirtz ha fatto il grande salto passando al Bayer Leverkusen. Il trasferimento è stato accolto con un certo scetticismo, data la giovane età del giocatore, ma Wirtz non ha impiegato molto tempo a dimostrare il suo valore. Ha debuttato in Bundesliga il 18 maggio 2020 contro il Werder Brema, diventando il più giovane esordiente nella storia del Bayer Leverkusen. Solo un mese dopo, il 6 giugno 2020, Wirtz è diventato il più giovane marcatore nella storia della Bundesliga, segnando contro il Bayern Monaco all’età di 17 anni e 34 giorni, superando un record precedentemente detenuto da Nuri Şahin.

Caratteristiche tecniche di Wirtz

Florian Wirtz è un centrocampista offensivo dotato di un’eccezionale visione di gioco e capacità di dribbling. Le sue qualità tecniche lo rendono un giocatore estremamente versatile, capace di giocare sia come trequartista che come ala. Wirtz è noto per la sua abilità nel controllare il pallone in spazi stretti, la sua precisione nei passaggi e la sua capacità di creare occasioni da gol per i compagni di squadra. Inoltre, la sua maturità tattica è sorprendente per un giocatore così giovane, dimostrando una comprensione del gioco affinata anche grazie al lavoro con Xabi Alonso in panchina. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

(Photo by Alex Grimm/Getty Images)



Da quando è entrato nella prima squadra del Bayer Leverkusen, Wirtz è diventato una pedina fondamentale nel gioco. La sua capacità di rompere le linee difensive avversarie con passaggi incisivi ha aggiunto una dimensione nuova al gioco offensivo del Leverkusen. Nonostante la sua giovane età, Wirtz ha mostrato una leadership in campo che ha aiutato il Leverkusen a competere ai massimi livelli sia in Bundesliga che nelle competizioni europee. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)



Le prestazioni eccezionali di Wirtz non sono passate inosservate nemmeno agli occhi dei selezionatori della nazionale tedesca. Dopo aver rappresentato la Germania in varie categorie giovanili, Wirtz ha ricevuto la sua prima convocazione nella nazionale maggiore nel marzo 2021. Il suo debutto è avvenuto il 25 marzo 2021 in una partita di qualificazione ai Mondiali contro l’Islanda. Da allora, Wirtz è diventato un elemento fisso delle convocazioni della nazionale tedesca, contribuendo con la sua creatività e dinamismo.

Quanto vale Wirtz?



Il futuro di Florian Wirtz sembra essere estremamente promettente. Diversi club di alto livello in Europa hanno già mostrato interesse per lui, ma il Bayer Leverkusen è riuscito a trattenere il giovane talento con un contratto a lungo termine. Wirtz è visto come una delle pietre angolari su cui il Leverkusen spera di costruire una squadra competitiva capace di sfidare i giganti della Bundesliga e di fare un percorso significativo nelle competizioni europee. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Nonostante il suo precoce successo, Florian Wirtz dovrà affrontare diverse sfide nel prosieguo della sua carriera. La pressione di essere considerato il futuro del calcio tedesco può essere un peso enorme, ma finora Wirtz ha dimostrato di avere la mentalità e la resilienza necessarie per affrontare queste aspettative. Inoltre, dovrà continuare a lavorare sul suo sviluppo fisico: la corporatura esile è stata criticata fin troppo soprattutto in Germania.

Al momento la valutazione del giocatore si aggira attorno ai 50 milioni di euro, ma potrebbe ulteriormente lievitare in occasioni degli Europei in Germania. Il Manchester City di Guardiola ha già fatto un sondaggio, così come il Bayern Monaco che però non è disposto ad investire così tanto per il giovane talento delle Aspirine.

D’altra parte, le opportunità per Wirtz sono immense. Se continuerà sulla strada attuale, potrebbe diventare uno dei migliori centrocampisti del mondo.

