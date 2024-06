A livello internazionale, Jamal Musiala è considerato una delle future stelle della nazionale tedesca. Scopriamo insieme il talento di Musiala, il centrocampista del Bayern Monaco che si è guadagnato il particolare soprannome di Bambi, il personaggio della Disney, che presto vedremo in campo per Euro 2024.

Quanto vale Musiala?

Nato il 26 febbraio 2003 a Stoccarda, in Germania, da madre tedesca e padre britannico-nigeriano, Musiala ha una storia unica che riflette il suo background multiculturale e il suo straordinario percorso verso la fama nel mondo del calcio. A soli 20 anni, Musiala ha già impressionato il mondo con le sue prestazioni per il Bayern Monaco e la nazionale tedesca.

Musiala ha iniziato a giocare a calcio in Inghilterra, dove si è trasferito con la famiglia all’età di sette anni. Ha iniziato nelle giovanili del Southampton prima di passare all’academy del Chelsea nel 2011. Al Chelsea il ragazzo ha mostrato subito il suo talento e la sua abilità, impressionando allenatori e compagni di squadra. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Secondo alcuni siti di valutazione dei calciatori, il cartellino di Musiala si aggira attorno ai 110 milioni di euro. Una cifra che potrebbe lievitare ulteriormente nel corso dei prossimi campionati europei che si disputeranno proprio in Germania. I bavaresi in futuro potrebbero effettuare una consistente plusvalenza, dato che il giocatore è arrivato in giovane età a Monaco per 200mila euro. Un grande rimpianto per il Chelsea, che negli ultimi anni si è visto sfuggire numerosi talenti minorenni che poi sono esplosi in altri top club europei.

Il ritorno in Germania

Nel 2019, a 16 anni, Musiala ha deciso di tornare in Germania, firmando per il Bayern Monaco. Questo trasferimento si è rivelato una mossa cruciale per la sua carriera. Nonostante la giovane età, Musiala ha rapidamente scalato le gerarchie delle giovanili del Bayern, guadagnandosi un posto nella squadra riserve e poi nella prima squadra.

Il debutto ufficiale di Musiala con il Bayern Monaco è avvenuto il 20 giugno 2020, in una partita di Bundesliga contro il Friburgo. A 17 anni e 115 giorni, è diventato il più giovane giocatore a debuttare per il Bayern in Bundesliga. Poco dopo, il 18 settembre 2020, è diventato anche il più giovane marcatore del club nella storia della Bundesliga, segnando un gol contro lo Schalke 04. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

La stagione 2020-2021 è stata quella della consacrazione per Musiala. Ha fatto 37 apparizioni in tutte le competizioni, segnando sette gol e fornendo numerosi assist. La sua capacità di giocare in diverse posizioni del centrocampo e dell’attacco lo ha reso una risorsa preziosa per l’allenatore Hans-Dieter Flick e, successivamente, per Julian Nagelsmann.

Musiala è noto per la sua versatilità, potendo essere schierato come trequartista, esterno offensivo o centrocampista centrale. La sua abilità nel dribbling, il controllo di palla e la visione di gioco sono eccezionali per un giocatore della sua età.

Che origini ha Musiala?

Essendo nato in Germania ma cresciuto in Inghilterra, Musiala era idoneo a rappresentare entrambe le nazioni a livello internazionale. Ha giocato per le giovanili dell’Inghilterra fino all’Under-21, ma nel febbraio 2021 ha annunciato la sua decisione di rappresentare la Germania a livello senior.

Il debutto di Musiala con la nazionale tedesca è avvenuto il 25 marzo 2021, in una partita di qualificazione ai Mondiali contro l’Islanda. Da allora, è diventato una figura regolare nella squadra, partecipando all’Euro 2020 e alle qualificazioni per la Coppa del Mondo 2022. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

La sua decisione di scegliere la Germania è stata accolta con entusiasmo dai tifosi tedeschi, che vedono in lui una futura stella del calcio nazionale. Musiala è spesso paragonato a giocatori come Mesut Özil e Thomas Müller per la sua visione di gioco e la capacità di creare opportunità da gol.

Perché è soprannominato Bambi?

Musiala vanta un soprannome fin da quando era piccolo. I due fratelli lo chiamarono Bambi, per via della sua dolcezza e della sua simpatia che lo fanno associare al personaggio della Disney. Il nomignolo gli è rimasto anche al Bayern Monaco, con i compagni di squadra che ormai si sono abituati a chiamarlo così. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Tuttavia recentemente il giocatore ha dichiarato di essere maturato e di aver fatto il salto di qualità, dimostrandosi pronto a scrollarsi di dosso il soprannome di Bambi.

Tra le varie passioni del tedesco c’è il basket, con un idolo come Steph Curry. Più volte Musiala ha detto di guardare le partite di NBA e di dedicarsi all’Hapkido, un ‘arte marziale coreana.

